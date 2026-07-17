حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات عرصه فرهنگ اظهار کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای فضای فرهنگی امروز، تغییر ماهیت میدان اثرگذاری است؛ به گونهای که اگر در گذشته تبلیغ بیش از هر چیز بر تواناییهای فردی مبلغان استوار بود، امروز اثرگذاری فرهنگی تابع قدرت شبکه و سازمانیافتگی است.
وی افزود: جریانهای فکری، رسانهای و فرهنگی با تکیه بر تقسیم کار، تولید مستمر محتوا و هماهنگی در روایت، افکار عمومی را هدایت میکنند و به همین دلیل نمیتوان با فعالیتهای پراکنده و جزیرهای در برابر چنین آرایشی موفق عمل کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مفهوم «کانونهای عظیم تبلیغ» صرفاً به معنای ایجاد چند مرکز فرهنگی نیست، تصریح کرد: این راهبرد بر ایجاد منظومهای از نیروهای مؤمن، انقلابی، متخصص و مردمی تأکید دارد تا همه ظرفیتهای فرهنگی جامعه در مسیر مشترکی به کار گرفته شوند.
ولدان ادامه داد: در این نگاه، مسجد، هیئت، حوزه علمیه، دانشگاه، گروههای جهادی، فعالان رسانهای، تشکلهای فرهنگی و نخبگان اجتماعی، اجزای یک جبهه واحد هستند و تنها از طریق پیوند و همافزایی این ظرفیتها میتوان قدرت واقعی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را نمایان ساخت.
وی با اشاره به تجربه سالهای اخیر گفت: هر جا فعالیتهای فرهنگی بر پایه مشارکت مردم، شبکهسازی و تقسیم مأموریت شکل گرفته، نتایج ماندگارتر و دامنه اثرگذاری گستردهتر بوده است؛ در مقابل، موازیکاری، رقابتهای غیرضروری و نبود ارتباط مؤثر میان مجموعهها، بخشی از ظرفیت فرهنگی کشور را بلااستفاده گذاشته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی «کانونهای عظیم تبلیغ» را پاسخی به این آسیب دانست و افزود: هدف این راهبرد، تبدیل نیروهای منفرد به یک قدرت اجتماعی است؛ قدرتی که ریشه در سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، انگیزههای ایمانی و حضور داوطلبانه مردم دارد.
ولدان با تأکید بر اینکه جنگ شناختی و رقابت در عرصه روایتها، ضرورت این رویکرد را دوچندان کرده است، اظهار کرد: تبلیغ امروز تنها به منبر یا تولید یک محصول رسانهای محدود نمیشود، بلکه مدیریت یک شبکه انسانی برای تولید معنا، اقناع افکار عمومی و تقویت هویت دینی و ملی را دربر میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: تحقق این مأموریت مستلزم شکلگیری کانونهای عظیم تبلیغ و پیوند دادن همه ظرفیتهای مردمی در قالب یک جبهه منسجم است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی در پایان با بیان اینکه سه سال از طرح این راهبرد میگذرد، گفت: اکنون زمان مطالبه شاخصهای تحقق «کانونهای عظیم تبلیغ» فرا رسیده است؛ شاخصهایی همچون شبکهسازی واقعی، میدان دادن به نیروهای مردمی، تربیت نسل جدید مبلغان، هماهنگی میان نهادهای فرهنگی، بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نوین و تبدیل ظرفیتهای محلی به منظومهای ملی.
نظر شما