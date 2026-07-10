به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه شیراز با تسلیت شهادت رهبر انقلاب، نخستین جمعه پس از این واقعه را «آغاز جمعههای خونخواهی و مطالبه آرمانهای رهبر شهید» توصیف کرد و گفت: ملت ایران، ملتی برگزیده و برخاسته از مکتب اهلبیت (ع) است و در برابر حوادث بزرگ تاریخی، با بصیرت و حرکت انقلابی مسیر خود را ادامه میدهد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید، این حضور را حماسهای تاریخی دانست و اظهار کرد: این مراسم صرفاً یک تشییع نبود، بلکه به یک قیام مردمی و جلوهای از انسجام امت اسلامی تبدیل شد و نشان داد مردم ایران و دیگر ملتهای مسلمان همچنان پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه «انتقام» و «خونخواهی» دو مفهوم متفاوت هستند، افزود: انتقام به مجازات عاملان جنایت محدود میشود، اما خونخواهی مفهومی عمیقتر است و به معنای پاسداری از پیام، اهداف و آرمانهای شهید و تلاش برای تحقق حقوقی است که او برای آن به شهادت رسیده است.
حجت الاسلام ولدان با تأکید بر اینکه خونخواهی رهبر شهید باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، گفت: این مسئولیت تنها بر عهده دستگاههای نظامی نیست، بلکه همه مردم، نخبگان، مسئولان، رسانهها و فعالان عرصههای مختلف باید در تحقق این هدف نقشآفرینی کنند.
وی عرصههای خونخواهی را اجتماعی، حقوقی، رسانهای، علمی، اقتصادی و دفاعی برشمرد و افزود: در عرصه اجتماعی باید روحیه مقاومت و ظلمستیزی در جامعه تقویت شود، در حوزه حقوقی نیز لازم است از تمامی ظرفیتهای حقوق بینالملل برای پیگیری حقوق ملت ایران و جلوگیری از تضییع خون شهدا استفاده شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت بازنگری در راهبردهای دفاعی و بازدارندگی کشور، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت قدرت ملی هستیم و باید با افزایش توان دفاعی، علمی، فناوری، اقتصادی و رسانهای، هزینه هرگونه اقدام دشمن را افزایش دهیم.
وی پیشرفت علمی و فناوری، توسعه اقتصاد، تأمین امنیت معیشت مردم، تقویت توان رسانهای و اقناع افکار عمومی را از مهمترین مؤلفههای اقتدار ملی دانست و گفت: خونخواهی رهبر شهید در عمل یعنی کشوری قویتر، مستقلتر و پیشرفتهتر از گذشته.
حجت الاسلام ولدان حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف را یکی دیگر از ارکان این مسیر عنوان کرد و افزود: حضور میلیونی مردم در مراسمهای اخیر، پیام روشنی از انسجام ملی و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی بود و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.
وی همچنین با اشاره به نقش ولایتمداری در تداوم مسیر انقلاب، خاطرنشان کرد: تبعیت از رهبری، حفظ وحدت ملی و حرکت در چارچوب آرمانهای انقلاب اسلامی، مهمترین تضمین برای استمرار راه شهدا و تحقق اهداف بلند نظام اسلامی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به همزمانی این ایام با سالروز شهادت امام سجاد (ع)، با بیان فرازهایی از مصائب عاشورا، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت تأکید کرد و گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت، مسیر رهبر شهید را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد آرمانهای او به فراموشی سپرده شود.
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