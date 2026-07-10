امام جمعه لامرد: پیام تشییع تاریخی رهبر شهید، ایستادگی ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدجواد آزاد در خطبههای نماز جمعه لامرد با اشاره به پیامدهای جنایت اخیر و واکنش گسترده مردم، اظهار کرد: دشمن با هدف ایجاد شکاف و فروپاشی نظام اسلامی برنامهریزی کرده بود، اما اتحاد و انسجام ملت ایران، این توطئه را ناکام گذاشت.
وی با بیان اینکه این حضور مردمی صرفاً یک مراسم تشییع نبود، افزود: این اجتماع، جلوهای از پیوند عمیق مردم با ولایت و رهبری بود. مردم در عمل نشان دادند که با تمام وجود پای آرمانهای انقلاب، نظام و رهبری ایستادهاند و این حضور، تجدید بیعتی با خون شهدا و آرمانهای آنان است.
امام جمعه لامرد با انتقاد از رویکردهای مبتنی بر مذاکره با دشمن، تصریح کرد: پیام روشن این حضور مردمی به مسئولان آن است که در شرایط کنونی، جایی برای سازش با دشمن وجود ندارد.
آزاد با بیان اینکه خون «رهبر شهید» نباید بدون پاسخ بماند، گفت: مطالبه انتقام و قصاص عاملان این جنایت، مطالبهای ملی است و این مسیر تا تحقق عدالت ادامه خواهد یافت.
وی در ادامه با انتقاد از سیاستهای آمریکا در منطقه اظهار داشت: جنایات این تمدن که به گفته وی ریشه در کودککشی و جنایت دارد، نباید بیپاسخ بماند و عاملان و آمران ریختن خون رهبر شهید نباید در هیچ نقطهای از جهان احساس امنیت کنند.
امام جمعه لامرد همچنین با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده افزود: پیگیری این جنایت، امروز به یک مطالبه و مسئولیت بینالمللی تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه طی هفته گذشته اقدامات جدی را برای پیگیری این پرونده در مراجع ملی و بینالمللی آغاز کرده و حضور اساتید و نخبگان بینالمللی برای ثبت، ضبط و مستندسازی این جنایت، بخشی از روند عدالتخواهی و تبیین ابعاد آن در سطح جهانی است.
آزاد در پایان با هشدار به حاکمان منطقه و حامیان رژیم صهیونیستی گفت: اگر قدرت اسلام و پیام این حضور تاریخی درک نشود، پاسخ ملت ایران فراتر از تصور خواهد بود. اگر حاکمان منطقه به دامن اسلام بازنگردند، جمهوری اسلامی ایران درسهای سختی به آنان خواهد داد و زیرساختهای قدرتهای حامی استکبار در منطقه با پاسخ قاطع اسلام مواجه خواهد شد.
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