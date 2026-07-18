رهبر شهید با ایستادگی در برابر ظلم مکتب مقاومت را زنده نگه‌ داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام پیام عبدالملکی شامگاه شنبه در اجتماع مردمی میدان آیت‌الله فاضل گروسی بیجار اظهار کرد: ملت ایران با حضور کم‌نظیر و باشکوه خود در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب و مسیر ولایت به نمایش گذاشتند.

وی افزود: حضور میلیونی مردم در آیین تشییع و خاکسپاری رهبر شهید، نشان داد پیوند ملت ایران با ارزش‌های دینی و انقلابی ناگسستنی است و دشمنان هرگز نخواهند توانست این وحدت را خدشه‌دار کنند.

رهبر شهید، نماد استقامت و دفاع

مدیر حوزه علمیه خواهران استان کردستان با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب تا آخرین لحظه عمر خود بر آرمان‌های اسلام و انقلاب پایبند ماند، گفت: ایشان با مجاهدت، استقامت و ایستادگی در برابر جبهه استکبار، درس عزت، مقاومت و دفاع از حق را به ملت ایران و آزادگان جهان آموخت.

وی ادامه داد: رهبر شهید هیچ‌گاه در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان عقب‌نشینی نکرد و با انتخاب مسیر حق، الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده بر جای گذاشت.

ایران در برابر جبهه استکبار ایستاده است

حجت‌الاسلام عبدالملکی با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان مردم و رهنمودهای رهبران انقلاب، در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان تصور می‌کنند با فشار، تهدید و جنایت می‌توانند ملت ایران را از مسیر خود منحرف کنند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرچه فشارها بیشتر شده، انسجام و مقاومت ملت ایران نیز افزایش یافته است.

وی در پایان تأکید کرد: راه رهبر شهید، راه عزت، استقلال و دفاع از اسلام است و ملت ایران با حفظ وحدت و تبعیت از ولایت، این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.