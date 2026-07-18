https://mehrnews.com/x3cBvm ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۱ کد مطلب 6892013 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۱ فریاد انتقام مردم تربت حیدریه در سنگر خیابان مشهد- در صد و چهلمین شب از رستاخیز مردم تربت حیدریه در میدان، فریاد انتقام طنین انداز شد. دریافت 17 MB کد مطلب 6892013 کپی شد مطالب مرتبط موج ۱۴۰ حضور حماسی مردم مبعوث شده گناباد تداوم پرشور مردم مشهد در تجمعات شبانه حضور پرشور مردم کاشمر در اجتماعات شبانه خیبرشکنِ معروف مشهد در تجمعات شبانه منطقه عبدالمطلب برچسبها شهرستان تربت حیدریه بیعت با رهبر انقلاب خراسان رضوی
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