  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۱

فریاد انتقام مردم تربت حیدریه در سنگر خیابان

فریاد انتقام مردم تربت حیدریه در سنگر خیابان

مشهد- در صد و چهلمین شب از رستاخیز مردم تربت‌ حیدریه در میدان، فریاد انتقام طنین انداز شد.

دریافت 17 MB
کد مطلب 6892013

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها