https://mehrnews.com/x3cB2W ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۷ کد مطلب 6890915 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۷ حضور پرشور مردم کاشمر در اجتماعات شبانه کاشمر- مردم کاشمر بار دیگر با اقتدار و حضور پرشور، عهد و پیمان خود را با رهبر و نیروهای مسلح اعلام کردند. دریافت 48 MB کد مطلب 6890915 کپی شد مطالب مرتبط خیبرشکنِ معروف مشهد در تجمعات شبانه منطقه عبدالمطلب حضور مسئول جبهه مردمی زیست عفیفانه کشور در اجتماع شبانه مشهد اقامه نماز استغاثه مردم مشهد برچسبها شهر کاشمر بیعت با رهبر انقلاب خراسان رضوی
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