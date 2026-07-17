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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۷

حضور پرشور مردم کاشمر در اجتماعات شبانه

حضور پرشور مردم کاشمر در اجتماعات شبانه

کاشمر- مردم کاشمر بار دیگر با اقتدار و حضور پرشور، عهد و پیمان خود را با رهبر و نیروهای مسلح اعلام کردند.

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کد مطلب 6890915

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