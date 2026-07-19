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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

هندبال قهرمانی جوانان آسیا؛

کار بزرگ جوانان هندبال ایران با پیروزی برابر قطر

کار بزرگ جوانان هندبال ایران با پیروزی برابر قطر

تیم هندبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا، برابر قطر قهرمان ۵ دوره این رقابت‌ها به برتری دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه نوزدهمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ که به میزبانی چین در حال برگزاری است، تیم‌ ملی هندبال جوانان ایران امروز (یکشنبه ۲۸ تیرماه) از ساعت ۰۷:۳۰ صبح به وقت تهران، به مصاف تیم چندملیتی و قدرتمند قطر رفت و در پایان توانست از سد این تیم عبور کند.

دو تیم از ابتدای بازی روندی پایاپای را در زمین طی کردند و چندین بار ملی‌پوشان جوان هندبال ایران از حریف سرسخت خود پیش افتادند. قطر که سال‌هاست با به خدمت گرفتن بازیکنان خارجی در مسابقات حاضر می‌شود در این دیدار بارها اسیر هوش، استعداد و تاکتیک هندبالیست‌های جوان ایران شد؛ تا جایی که درخشش خیره‌کننده حسین خجسته، دروازه‌بان آینده‌دار ایران، در دقایق پایانی کاملاً آن‌ها را کلافه کرده بود. در نهایت این دیدار جذاب، حساس و نفس‌گیر با نتیجه ۲۶ بر ۲۵ به سود ایران به پایان رسید و قهرمان پنج دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا به زانو درآمد.

در پایان این مسابقه امید عنایتی جو از ایران به‌عنوان برترین بازیکن زمین انتخاب شد.

با این پیروزی ایران در جدول رده‌بندی پنج امتیازی شد و مطابق برنامه ملی‌پوشان ایران فردا (دوشنبه ۲۹ تیر) و از ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف ژاپن خواهند رفت.

برنامه سایر دیدارهای تیم ملی هندبال جوانان ایران در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۹ تیر
* ایران – ژاپن

سه‌شنبه ۳۰ تیر 
* ایران – هند 

کد مطلب 6892319

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    نظرات

    • احمد خدری - بندر دیلم IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
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      خیلی حیف شد باخت به کره که ۵ یا ۶ گل جلو بودیم و بازی با امارات که با ناداوری مساوی شد هر دو بازی رو باید میبردیم و الان صدر جدول گروه بودیم ضمنا از کادر فنی تیم ایران هم انتظار بیشتری میرود کار با رده های سنی بسیار سخت هست و با ارائه تاکتیک های مناسب و استفاده از ابزار و امکانات حین بازی ، باید با کنترل هیجان ، نوسانات روحی روانی نوجوان و جوان را به حداقل رساند

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