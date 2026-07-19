عبور خرید گندم در لرستان از مرز ۲۰۰ هزار تن

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی صبح امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، از ثبت رکورد خرید بیش از ۲۰۲ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در سطح استان تا پایان روز شنبه ۲۷ تیرماه خبر داد.
وی گفت: عملیات خرید تضمینی گندم در تمامی شهرستانها با سرعت و دقت در حال انجام است و با تلاش شبانهروزی عوامل خرید، مجموع گندم خریداری شده در مراکز دولتی و خصوصی استان به ۲۰۲ هزار و ۵۹۹ تن رسیده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، بیان داشت: این حجم از خرید، نشاندهنده همت والای کشاورزان لرستان در مسیر تحقق خودکفایی غله کشور است. تمام تمهیدات لازم برای تسهیل در روند تحویل محصول، تخلیه و بارگیری و همچنین تسویهحساب با کشاورزان اندیشیده شده است تا این فرایند با تکریم کامل گندمکاران عزیز انجام شود.
دارابی افزود: شهرستان کوهدشت با ثبت ۷۳ هزار و ۷۰۰ تن، همچنان پیشتاز خرید گندم در میان شهرستانهای استان است.
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