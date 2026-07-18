آیت الله احمد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در سخنانی با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر ضرورت توجه به دعا، توسل و تقویت ارتباط معنوی با خداوند تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به فضای موجود و احتمال تشدید تنش‌ها، شایسته است طلاب با انجام اعمال عبادی، برای حفظ امنیت و عزت کشور دست به دعا بردارند.



وی افزود: پیشنهاد می‌شود طلاب در دو شب متوالی، ابتدا نماز حضرت ولی‌عصر (عج) را اقامه کرده و پس از آن حدیث کساء را قرائت کنند و از خداوند متعال بخواهند که مقدرات کشور و ملت ایران را به بهترین وجه رقم بزند و همه توطئه‌های دشمنان را خنثی کند.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه لطف الهی در مقاطع حساس همواره شامل حال ملت ایران بوده است، تصریح کرد: در دو رویارویی اخیر نیز دشمن با هدف ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی وارد میدان شد، اما به اهداف خود دست نیافت و در مقابل، جمهوری اسلامی توانست از موجودیت و آرمان‌های خود دفاع کند.



وی ادامه داد: هدف اصلی دشمن، براندازی نظام اسلامی بود، اما این هدف محقق نشد و جمهوری اسلامی نیز در دفاع از خود و حفظ ثبات کشور موفق عمل کرد.



دشمن از انسجام ملت ایران خشمگین است



آیت الله عابدی با اشاره به واکنش دشمنان پس از مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، موجب عصبانیت و ناکامی بیشتر دشمنان شده و همین مسئله نگرانی‌هایی درباره اقدامات آینده آنان ایجاد کرده است.



وی افزود: ملت ایران باید با حفظ وحدت، هوشیاری و توکل به خداوند، در برابر هرگونه توطئه و فشار دشمنان ایستادگی کند.



استاد حوزه علمیه قم با انتقاد از رویکرد کشورهای غربی در قبال مفاهیمی همچون دموکراسی و حقوق بشر، گفت: دولت آمریکا سال‌ها مدعی ترویج دموکراسی و دفاع از حقوق بشر بوده است، اما عملکرد آن در قبال کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این شعارها با رفتار عملی آنان همخوانی ندارد.



وی خاطرنشان کرد: حمایت از برخی حکومت‌های منطقه در کنار دشمنی با جمهوری اسلامی، نمونه‌ای از همین رویکرد دوگانه است که تناقض میان ادعا و عملکرد آنان را آشکار می‌کند.



استانداردهای دوگانه غرب آشکار شده است



عابدی با اشاره به خاطره‌ای از رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، اظهار کرد: نقل شده است که وی در دیدار با مسئولان آمریکایی نسبت به بمباران یک مراسم عروسی و کشته شدن شمار زیادی از مردم اعتراض کرده بود، اما در پاسخ با تعریفی مواجه شد که تروریسم را صرفاً در ارتباط با منافع آمریکا معنا می‌کرد.



وی ادامه داد: این نگاه نشان می‌دهد که برخی قدرت‌های غربی در برخورد با مسائل بین‌المللی از معیارهای دوگانه استفاده می‌کنند و برداشت متفاوتی از مفاهیمی همچون تروریسم دارند.



استاد حوزه علمیه قم همچنین با اشاره به جنایت‌های گروهک منافقین علیه ملت ایران افزود: قربانی شدن هزاران شهروند ایرانی توسط این گروهک، گواه روشنی بر واقعیات موجود است و نمی‌توان با معیارهای دوگانه درباره چنین جنایت‌هایی قضاوت کرد.



وی در پایان بار دیگر از طلاب خواست در این روزهای حساس، اقامه نماز حضرت ولی‌عصر (عج) و قرائت حدیث کساء را مورد توجه قرار دهند و با دعا و توسل، از خداوند متعال عزت اسلام، امنیت کشور و خیر و صلاح ملت ایران را مسئلت کنند.