https://mehrnews.com/x3cBvT ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۸ کد مطلب 6892040 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۸ تجمع مردم چرام در صد و چهلمین شب دفاع از میهن چرام-تجمع مردم چرام در صد و چهلمین شب دفاع از میهن برگزار شد. دریافت 48 MB کد مطلب 6892040 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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