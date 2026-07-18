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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۸

تجمع مردم چرام در صد و چهلمین شب دفاع از میهن

تجمع مردم چرام در صد و چهلمین شب دفاع از میهن

چرام-تجمع مردم چرام در صد و چهلمین شب دفاع از میهن برگزار شد.

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کد مطلب 6892040

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