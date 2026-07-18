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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۱

میدان‌داری مردم شازند در صد و چهلمین شب لبیک به فرمان رهبری

میدان‌داری مردم شازند در صد و چهلمین شب لبیک به فرمان رهبری

شازند- در این ویدئو میدان‌داری مردم شازند در صد و چهلمین شب لبیک به فرمان رهبری را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6892051

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