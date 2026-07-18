https://mehrnews.com/x3cBw7 ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۱ کد مطلب 6892051 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۱ میدانداری مردم شازند در صد و چهلمین شب لبیک به فرمان رهبری شازند- در این ویدئو میدانداری مردم شازند در صد و چهلمین شب لبیک به فرمان رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6892051 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و نهمین تجمع حماسی مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه حمایت مردم شازند از ولایت فقیه به ایستگاه ۱۳۹ رسید آوج در شب ۱۴۰؛ مردم همچنان پای کار وحدت و همدلی صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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