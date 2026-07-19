سازمان غذا و دارو: شیرهای کارخانه‌ ای مواد نگهدارنده ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، حشمتالله رضوی، با تأکید بر ایمنی شیرهای صنعتی، گفت: تمامی شیرهای تولیدی در کارخانهها، اعم از پاستوریزه، میکروفیلتره، استریلیزه و سایر انواع، بدون استفاده از هرگونه ماده نگهدارنده تولید و عرضه میشوند.
وی با رد برخی باورهای نادرست درباره شیرهای صنعتی، اظهار کرد: ماندگاری شیرهای کارخانهای نتیجه استفاده از فرآیندهای حرارتی استاندارد، رعایت کامل اصول بهداشتی در تولید و بهرهگیری از بستهبندیهای ایمن و استاندارد است و هیچ ارتباطی با افزودن مواد نگهدارنده ندارد.
رضوی افزود: تمامی شیرهای تولیدی در کشور، اعم از پاستوریزه، میکروفیلتره، استریلیزه و سایر انواع، مطابق ضوابط و استانداردهای سازمان غذا و دارو تولید میشوند و در هیچیک از آنها از مواد نگهدارنده استفاده نمیشود.
سرپرست اداره امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی با منشأ دامی و دریایی سازمان غذا و دارو، با اشاره به نظارتهای مستمر بر فرآیند تولید شیر، تصریح کرد: این محصولات پیش از عرضه به بازار تحت کنترلهای دقیق کیفی و بهداشتی قرار میگیرند تا سلامت و ایمنی آنها برای مصرف کنندگان تضمین شود.
رضوی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مرتبط با سلامت مواد غذایی را از منابع معتبر و رسمی دریافت کنند و به شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره وجود مواد نگهدارنده در شیرهای صنعتی توجه نکنند.
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