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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

تعداد شهدای گتوند در جنگ تحمیلی سوم به ۱۰ نفر رسید

تعداد شهدای گتوند در جنگ تحمیلی سوم به ۱۰ نفر رسید

گتوند - فرماندار شهرستان گتوند گفت: با شهادت شاهین لطف آذر در پی تجاوزات جنایتکارانه آمریکا به بندرعباس، شمار شهدای این شهرستان در جنگ تحمیلی سوم به ده نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن آقایی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: شاهین لطف آذر متولد سال ۱۳۷۶ از اهالی صالح شهر گتوند است که در جریان حملات دشمن به کشور به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی افزود: شهرستان گتوند پیش از این نیز عبدالرسول فتحی‌نیا، میثم حسینی، عظیم رضایی، مصطفی الیاسی، میلاد علیمردانی، ایمان مقامی خواه، ایرج سردارپور، اصغر سردارپور و علی تاجبخش را در جریان جنگ تحمیلی سوم تقدیم کرده است.

فرماندار شهرستان گتوند در پایان تأکید کرد: مردم غیور گتوند همواره در دفاع از کیان جمهوری اسلامی پیشگام بوده و تقدیم این شهدای والامقام نشان از ایستادگی و پایمردی مردم این دیار در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان دارد.

کد مطلب 6892279

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