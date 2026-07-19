تعداد شهدای گتوند در جنگ تحمیلی سوم به ۱۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن آقایی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: شاهین لطف آذر متولد سال ۱۳۷۶ از اهالی صالح شهر گتوند است که در جریان حملات دشمن به کشور به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی افزود: شهرستان گتوند پیش از این نیز عبدالرسول فتحی‌نیا، میثم حسینی، عظیم رضایی، مصطفی الیاسی، میلاد علیمردانی، ایمان مقامی خواه، ایرج سردارپور، اصغر سردارپور و علی تاجبخش را در جریان جنگ تحمیلی سوم تقدیم کرده است.

فرماندار شهرستان گتوند در پایان تأکید کرد: مردم غیور گتوند همواره در دفاع از کیان جمهوری اسلامی پیشگام بوده و تقدیم این شهدای والامقام نشان از ایستادگی و پایمردی مردم این دیار در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان دارد.