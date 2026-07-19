علی اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد حوزه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اصفهان اظهار کرد: نیکوکاران و خیران اصفهانی در سهماهه نخست سال جاری با پرداخت مبلغ ۲۵ میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۳۶۹ هزار تومان صدقه، بار دیگر جلوههای ایثار و مسؤولیتپذیری اجتماعی را در این دیار به تصویر کشیدند.
توزیع عادلانه صدقات با ۳۱ هزار تومان برای هر مددجو
وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش این نهاد حمایتی افزود: در حال حاضر ۲۷۳ هزار و ۸۳۵ نفر از مددجویان، تحت حمایتهای کمیته امداد استان اصفهان قرار دارند که از محل صدقات مردمی، به طور میانگین ماهانه ۳۱ هزار و ۵۲۰ تومان به هر مددجو اختصاص یافته است.
اخلاقی تاکید کرد: این کمکها، اگرچه شاید در ظاهر مبالغ خردی به نظر برسند، اما با تجمیعِ قطرهچکانیِ مهرِ مردم، بخشی از چالشهای معیشتی این خانوادهها را در سرفصلهای مختلفی نظیر درمان، مسکن و معیشت پوشش میدهد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به چرخش استراتژیک این نهاد به سمت دیجیتالیسازی دریافت کمکهای مردمی گفت: توسعه زیرساختهای الکترونیک، علاوه بر شفافیت و سرعت در انتقال منابع، مشارکت را برای هموطنان تسهیل کرده است.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار سهماهه نخست سال، نیکوکاران اصفهانی بیش از یک میلیارد و ۴۶۵ میلیون تومان را از طریق اپلیکیشن «صدقه من» و بیش از ۳ میلیارد و ۸۴۴ میلیون تومان را از طریق سامانه «سما» پرداخت کردهاند که نشاندهنده استقبال عمومی از روشهای غیرحضوری است.
زیرساختهای فیزیکی در کنار بسترهای الکترونیک
اخلاقی در بخش دیگری از سخنان خود به پایداری شبکه صندوقهای صدقات اشاره کرد و افزود: در کنار روشهای نوین، هماکنون ۳۲۱ هزار و ۹۶۴ صندوق صدقات خانگی و ۲۴ هزار و ۱۵۰ صندوق در معابر و اماکن عمومی استان فعال هستند که همچنان به عنوان یکی از بازوهای اصلی جمعآوری کمکها در سطح محلات شناخته میشوند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی جامعه مخاطب، هدف ما توسعه حداکثری بسترهای پرداخت غیرحضوری است؛ از این رو شهروندان عزیز علاوه بر روشهای سنتی، میتوانند با نصب اپلیکیشن صدقه من از طریق فروشگاههای مجازی (بازار و مایکت) یا ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱، در هر زمان و مکان به جمع یاریرسانان خانوادههای نیازمند بپیوندند.
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