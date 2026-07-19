به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیریراد روز یکشنبه در جلسه هیات اندیشهورز بسیج کارمندی شهرستان مراغه، اهمیت اجرای طرح محله محوری در سالم سازی محیط عمومی جامعه را بسیار تعیین کننده خواند و افزود: با اجرای این طرح و تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و دستگاههای اجرایی، میتوان بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی را با مشارکت مردم و همافزایی دستگاهها مدیریت و برطرف کرد.
به گفته وی نقش بسیج ادارات به عنوان حلقه واسط بین عامه مردم و دستگاه های اجرایی و خدماتی در پیشبرد اهداف طرح محله محوری بسیار بالاست.
امیری راد وظیفه همه مدیران، کارکنان دولت و به ویژه اعضای بسیج ادارات را صیانت از اتحاد و انسجام ملی در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان برشمرد و ادامه داد: دشمن همزمان با میدان نبرد سخت، از ابزارهای رسانهای، جنگ روانی، اختلافافکنی و ترور شخصیت چهرههای اثرگذار کشور برای تضعیف همبستگی ملی استفاده میکند و هرگونه حرکت در مسیر ایجاد شکاف و خدشه به وحدت جامعه، خواسته دشمن را محقق خواهد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان، یادآور شد: امروز اندیشمندان و تحلیلگران حوزه جنگ در جهان اذعان دارند که آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود بهرهگیری از همه ابزارها و شیوههای مقابله، در دستیابی به اهداف راهبری خود ناکام ماندهاند و این شکست، نتیجه وحدت ملت ایران و پیوند عمیق مردم با فرهنگ عاشورا و خط سرخ امام حسین (ع) است که بیش از هر زمان دیگری در جامعه جلوهگر شده است.
امیریراد حضور خودجوش و مسئولانه مردم در صحنههای مختلف را از مهمترین سرمایههای کشور دانست و افزود: مردم در روزهای سخت با احساس مسئولیت و بدون هیچ چشم داشتی در میدان حضور یافتهاند و همین پشتوانه مردمی، بزرگترین عامل اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی با بیان اینکه بالاترین شایستگی مسئولان، خدمت صادقانه به مردم و تکریم آنان در ادارات است، اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی باید ارتقای رضایتمندی مردم، تسهیل ارائه خدمات و حفظ کرامت اربابرجوع را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
فرماندار مراغه بسیج ادارات را دیدهبان حاکمیت و حلقه ارتباطی مردم با دستگاههای اجرایی توصیف و اضافه کرد: این مجموعه با نقشآفرینی در حوزه خودحفاظتی، صیانت از سلامت اداری، انتقال مطالبات مردم و افزایش رضایتمندی عمومی مسئولیت مهمی بر عهده دارد.
امیریراد با اشاره به وعده الهی مبنی بر پیروزی جبهه حق در مقابل جهان کفر، گفت: ملت ایران اسلامی با اتکا به ایمان، وحدت و بصیرت از این میدان نیز سربلند بیرون خواهد آمد و دشمنان هرگز قادر نخواهند بود پشتوانه مردمی نظام را تضعیف کنند.
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