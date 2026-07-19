به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فراهانی رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت مالی این فدراسیون گفت: شرایط مالی فدراسیون بسیار دشوار است و بدهیهای بهجا مانده از دوره گذشته مسئولیت سنگینی را بر دوش مدیریت جدید قرار داده است. تلاش خواهیم کرد با برنامهریزی بلندمدت تمام این بدهیها را به تدریج تسویه کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه در ماههای آینده رقابتهای مهمی همچون مسابقات آسیایی و دیگر رویدادهای بینالمللی را پیش رو داریم ناچاریم از ظرفیت حامیان و دستگاههای مختلف برای تأمین منابع مالی استفاده کنیم تا بتوانیم برنامههای پیشبینیشده را اجرا کنیم.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان درباره میزان بدهیهای پرداختشده اظهار کرد: خوشبختانه در دوره سرپرستی دکتر مسجدی حدود نیمی از بدهیهای فدراسیون پرداخت شده است اما همچنان بخش قابل توجهی از این بدهیها باقی مانده و باید برای تسویه آن تلاش کنیم.
وی ادامه داد: با وجود مشکلات مالی امیدواریم با اجرای برنامههای راهبردی و مدیریت صحیح این بدهیها مانعی برای اعزام تیمهای ملی به مسابقات بینالمللی نشود.
فراهانی درباره حمایت وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: آقای دنیامالی وزیر ورزش و جوانان بر اعزام کاروانهای ورزشی ناشنوایان به مسابقات تأکید دارند و معتقدند که ورزشکاران ناشنوا باید برای سربلندی پرچم جمهوری اسلامی ایران در این رقابتها حضور داشته باشند.
وی درباره برنامههای چهار سال آینده فدراسیون اظهار کرد: در حال حاضر تمرکز اصلی ما بر حضور موفق در بازیهای جهانی و همچنین المپیک ناشنوایان ۲۰۲۹ یونان است. در مجمع نیز ۶ برنامه راهبردی را ارائه کردیم که با حمایت وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و سایر نهادها اجرایی خواهد شد.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان در خصوص موضوع پاداش مدالآوران گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در حال حاضر تنها پاداش ورزشکاران المپیک و پارالمپیک بهصورت مشخص تعریف شده و متأسفانه المپیک ناشنوایان در این مصوبه جایگاهی ندارد.
وی افزود: پیگیر آن هستیم که المپیک ناشنوایان نیز بهعنوان سومین رویداد رسمی در این حوزه به رسمیت شناخته شود تا مدالآوران ناشنوا نیز از پاداشهای برابر برخوردار شوند.
فراهانی خاطرنشان کرد: وزیر ورزش و جوانان نگاه مثبتی به ورزش ناشنوایان دارند و بر این باورند که ورزشکاران ناشنوا نیز باید در سطح یک مورد حمایت قرار گیرند. امیدواریم این موضوع هرچه زودتر به نتیجه برسد زیرا ورزشکاران ناشنوا نیز همانند سایر قهرمانان برای اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران تلاش و افتخارآفرینی میکنند.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان با تاکید بر اینکه برنامههای راهبردی ادامه دارد، گفت: در حال حاضر بدهیهای گذشته چالش اصلی فدراسیون است.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فراهانی رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت مالی این فدراسیون گفت: شرایط مالی فدراسیون بسیار دشوار است و بدهیهای بهجا مانده از دوره گذشته مسئولیت سنگینی را بر دوش مدیریت جدید قرار داده است. تلاش خواهیم کرد با برنامهریزی بلندمدت تمام این بدهیها را به تدریج تسویه کنیم.
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