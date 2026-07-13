  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

کاندیداهای تائید صلاحیت شده ۳ فدراسیون مشخص شدند

کاندیداهای تائید صلاحیت شده ۳ فدراسیون مشخص شدند

انتخابات فدراسیون‌های ورزش‌های نابینایان و کم بینایان، اسکیت و ورزش‌های ناشنوایان به ترتیب با ۱۵، ۴ و یک کاندیدا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس زمان‌بندی اعلام شده از سوی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، انتخابات سه فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، نابینایان و کم بینایان و اسکیت به ترتیب قرار است طی روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۱ تیر برگزار شود.

بر این اساس با پایان فرآیند بررسی و طی مراحل قانونی، اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها اسامی نامزدهایی را که برای حضور در این مجامع انتخاباتی تأیید صلاحیت شدند، به شرح زیر اعلام کرد:

فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان
۱- مسعود فراهانی طجر

فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان
۱- حامد افراسیابی
۲- وحید انصاری
۳- امین اله‌ مانی
۴- علی‌اصغر حسن‌زاده وژده
۵- محمود حدادیان
۶- علی دانشمندفر
۷- حسین دشتی
۸- محمد سرنجی استرکی
۹- حمید شریفیان
۱۰- سید حسن طباطبایی
۱۱- کرم‌اله علیمرادی
۱۲- علیرضا قورچی ‌بیگی
۱۳- جلال کرمی
۱۴- سید مستجاد حسینی مطلق
۱۵- سید صادق میرئی

فدراسیون اسکیت
۱- مریم بخشی
۲- حسین خیری‌نیا فیروزجاه
۳ - صادق ظهیری نسب
۴- محمد عجم خراسانی

کد مطلب 6886955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها