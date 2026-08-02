به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارشناسی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان به منظور ارائه برنامه چهار سال آینده این فدراسیون صبح امروز (یکشنبه ۱۱ مرداد ماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

انتخابات فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان اخیراً انجام شد و مسعود فراهانی که از پیشکسوتان والیبال ناشنوایان است، ریاست این فدراسیون را در دوره جدید عهده‌دار شد.

بر این اساس این نشست ترتیب داده شد تا ضمن ارزیابی از وضعیت ورزش ناشنوایان و بیان دغدغه‌ها و نقاط ضعف و قوت اهالی این رشته، تیم مدیریتی جدید با تشریح یک برنامه راهبردی، نسبت به اداره هر چه بهتر این فدراسیون قدم بردارد.

اصلاح ساختاری فدراسیون در حوزه‌های آموزش، توانمندسازی مربیان، افزایش تعداد ورزشکاران بیمه شده، جوان‌سازی ترکیب تیم‌های ملی، بکارگیری هوش مصنوعی و مقایسه عملکرد کاروان ورزش ایران در تمام ادوار بازی‌های المپیک ناشنوایان از جمله مباحث مهمی بود که کارشناسان حاضر در این جلسه راجع به آن بحث و تبادل‌نظر کردند و از فدراسیون خواستند تا تغییرات موردنظر را در این رابطه اعمال کنند.

در ادامه نیز مروری بر رویدادهای پیش روی ورزشکاران ناشنوا شد. طبق برنامه تیم‌های ملی مختلف ورزش‌های ناشنوایان رقابت‌های جهانی گلف (سوئد)، بسکتبال سه نفره (صربستان)، مسابقات چند رشته‌ای، رزمی و کشتی آسیا-اقیانوسیه، (مالزی و قزاقستان)، جام طلایی بین‌المللی هندبال (آلمان) و المپیک زمستانی ۲۰۲۷ (اتریش) را از مرداد تا دی ماه سال جاری پیش رو دارند.

در این خصوص مقرر شد به جهت آمادگی و کسب نتایج مطلوب در این میادین اردوهای تیم‌های ملی با هماهنگی سایر فدراسیون‌ها برگزار شود.

گفتنی است با احتساب این جلسه تعداد نشست‌های کارشناسی کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی به عدد ۱۴۸ رسید.