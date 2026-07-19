اسبقیان: باید به رئیس جدید فدراسیون ناشنوایان فرصت داد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان در مجمع فدراسیون ورزشهای ناشنوایان و پس از انتخاب مسعود فراهانی بهعنوان رئیس جدید این فدراسیون اظهار کرد: ابتدا به فراهانی تبریک میگویم و این نکته را میگویم که یک نفر از جنس ورزشکاران ناشنوا به عنوان رئیس انتخاب شد. باید به او فرصت داد و حمایت کرد تا بتواند برنامههای خود را اجرا کند. اگر این برنامهها اجرا نشود، ورزش ناشنوایان ضربه خواهد خورد.
وی افزود: وزیر ورزش و جوانان تنها وزیری بوده که از فدراسیونهای صنفی حمایت کرده است. فراهانی یکی از همکاران ما در وزارت ورزش است و باید از او حمایت کنیم. فراهانی باید برای استانها و ورزشکاران وقت بگذارد، حرف آنها را بشنود و سعه صدر داشته باشد. او باید به موضوع ورزش بانوان نیز توجه ویژه داشته باشد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: یک هشدار به خودم و همچنین فراهانی میدهم. او با این آگاهی آمده که ایران در المپیک ۲۰۲۱ برزیل سوم و در المپیک ۲۰۲۵ توکیو هفتم شد. این نتایج برای وزارت ورزش قابل قبول نیست. در واقع باید سیر صعودی داشته باشیم. هر جا که احساس شد در استانها حمایت کافی صورت نمیگیرد، به اطلاع ما برسانید. باید این افول در المپیک ناشنوایان را جبران کنیم.
اسبقیان با اشاره به اهمیتی که شهید آیتالله خامنهای به ورزش داشت، گفت: استراتژی وزارت ورزش انجام فرمان رهبر شهید مبنی بر «ایران قوی، ورزش قوی» است. این شرایط تا حدی هم وجود دارد. من میگویم که تیم ملی فوتبال ایران عملکرد خوبی در جام جهانی ۲۰۲۶ داشت؛ چون در شرایط سختی در مسابقات شرکت کرد. هماهنگی بین ارکان ورزش وجود دارد تا به موفقیت برسیم. همچنین توجه ویژه به مسائل فرهنگی و معنویت، در ورزش موفقیت میآورد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان گفت: باید به رئیس جدید فدراسیون ناشنوایان فرصت داد تا بتواند امور فدراسیون را پیگیری کند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان در مجمع فدراسیون ورزشهای ناشنوایان و پس از انتخاب مسعود فراهانی بهعنوان رئیس جدید این فدراسیون اظهار کرد: ابتدا به فراهانی تبریک میگویم و این نکته را میگویم که یک نفر از جنس ورزشکاران ناشنوا به عنوان رئیس انتخاب شد. باید به او فرصت داد و حمایت کرد تا بتواند برنامههای خود را اجرا کند. اگر این برنامهها اجرا نشود، ورزش ناشنوایان ضربه خواهد خورد.
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