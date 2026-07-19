به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلگی، بعد از ظهر یکشنبه، در اجلاس عمومی اتاق اصناف قرچک با تأکید بر نقش اتحادیههای صنفی در مدیریت بازار، اظهار کرد: اتاق اصناف بهعنوان بازوی اجرایی و نظارتی، با همکاری اتحادیهها در راستای ارتقای قانونمندی فعالیتهای صنفی و افزایش رضایت شهروندان اقدام میکند.
رئیس اتاق اصناف قرچک با اشاره به مصوبات این اجلاس، افزود: تمامی واحدهای صنفی موظف شدند برای تکمیل پرونده و دریافت شناسنامه صنفی اقدام کنند تا زمینه ساماندهی کسبوکارها، هوشمندسازی نظارتها و دسترسی به آمار دقیق واحدهای فعال فراهم شود.
وی همچنین از تشدید نظارت بر نانواییهای شهرستان خبر داد و گفت: بازرسی از کیفیت نان، وزن چانه و رعایت ساعات فعالیت نانواییها با همکاری اتحادیه مربوطه افزایش خواهد یافت.
سلگی در ادامه با اشاره به بررسی نرخنامههای خدماتی، تصریح کرد: نرخهای پیشنهادی اتحادیهها بررسی و تأیید شده و ارائه خدمات خارج از نرخهای مصوب، تخلف محسوب میشود و با متخلفان طبق قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای این مصوبات به ساماندهی بازار، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت شهروندان در شهرستان قرچک منجر شود.
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