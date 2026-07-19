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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

سلگی: شناسنامه‌دار شدن واحدهای صنفی قرچک در دستور کار قرار گرفت

سلگی: شناسنامه‌دار شدن واحدهای صنفی قرچک در دستور کار قرار گرفت

قرچک- رئیس اتاق اصناف قرچک از قرار گرفتن طرح شناسنامه‌دار شدن واحدهای صنفی در دستور کار خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ساماندهی کسب‌وکارها و ارتقای نظارت بر فعالیت‌های صنفی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلگی، بعد از ظهر یکشنبه، در اجلاس عمومی اتاق اصناف قرچک با تأکید بر نقش اتحادیه‌های صنفی در مدیریت بازار، اظهار کرد: اتاق اصناف به‌عنوان بازوی اجرایی و نظارتی، با همکاری اتحادیه‌ها در راستای ارتقای قانون‌مندی فعالیت‌های صنفی و افزایش رضایت شهروندان اقدام می‌کند.

رئیس اتاق اصناف قرچک با اشاره به مصوبات این اجلاس، افزود: تمامی واحدهای صنفی موظف شدند برای تکمیل پرونده و دریافت شناسنامه صنفی اقدام کنند تا زمینه ساماندهی کسب‌وکارها، هوشمندسازی نظارت‌ها و دسترسی به آمار دقیق واحدهای فعال فراهم شود.

وی همچنین از تشدید نظارت بر نانوایی‌های شهرستان خبر داد و گفت: بازرسی از کیفیت نان، وزن چانه و رعایت ساعات فعالیت نانوایی‌ها با همکاری اتحادیه مربوطه افزایش خواهد یافت.

سلگی در ادامه با اشاره به بررسی نرخ‌نامه‌های خدماتی، تصریح کرد: نرخ‌های پیشنهادی اتحادیه‌ها بررسی و تأیید شده و ارائه خدمات خارج از نرخ‌های مصوب، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان طبق قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای این مصوبات به ساماندهی بازار، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت شهروندان در شهرستان قرچک منجر شود.

کد مطلب 6892529

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