به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی ظهر یکشنبه در آیین برداشت مکانیزه برنج از مزارع روستای سرابستان شهرستان فومن با گرامیداشت زحمات شالیکاران، کشت برنج را روایت زندگی و تلاش بی وقفه آنان دانست و اظهار کرد: شالیکاران با جان و دل، مراحل سخت شخم، آماده سازی، نشاء، تغذیه و مبارزه با آفات و علفهای هرز را به جان میخرند تا شاهد تولید خوشه های طلایی برنج باشیم.

وی امنیت غذایی را یکی از ارکان امنیت و اقتدار ملی برشمرد و افزود: در دو جنگ تحمیلی که پشت سر گذاشتیم، اهمیت کشاورزی و تولید غذا بیش از پیش بر همگان آشکار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر اینکه آرامش جامعه مرهون تولیدکنندگان، بهره برداران، سرمایه گذاران و تصمیم گیران بخش کشاورزی است، تصریح کرد: حمایت از کشاورز و حفاظت از شالیزار، سرمایه گذاری برای آینده ایران اسلامی محسوب می شود.

محمدی در ادامه با اشاره به سطح زیر کشت برنج در استان، گفت: ۲۳۸ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی گیلان زیر کشت برنج رفته است که از این میزان، بالغ بر ۲۲۳ هزار هکتار به ارقام محلی و ۱۵ هزار هکتار به ارقام پرمحصول اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته یک میلیون و ۱۲۰ هزار تن شلتوک از شالیزارهای استان برداشت شد، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری، این میزان به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، یادآور شد: امسال ۲۱۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان به صورت مکانیزه نشاء شده و پیش بینی می شود ۲۱۷ هزار هکتار معادل ۹۱ درصد شالیزارها با کمباین های مخصوص برنج برداشت مکانیزه شوند.

محمدی در پایان با اشاره به تجهیزات و ادوات کشاورزی موجود در استان، تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۸۷ هزار دستگاه انواع ادوات کشاورزی شامل ۱۰ هزار و ۳۱۰ دستگاه تراکتور شالیزار، ۶۴ هزار و ۸۹۲ دستگاه تیلر، ۹ هزار و ۸۳۹ دستگاه نشاءکار، ۶۷۹ دستگاه وجینکن و ۵ هزار و ۸ دستگاه کمباین ویژه برنج در استان وجود دارد که از طریق تسهیلات دولتی و سرمایه شخصی کشاورزان تأمین شده است.