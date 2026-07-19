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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

پیش‌بینی برداشت مکانیزه ۲۱۷ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان

پیش‌بینی برداشت مکانیزه ۲۱۷ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان

فومن- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به سطح ۲۳۸ هزار هکتاری کشت برنج در استان گفت: امسال ۲۱۷ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان به صورت مکانیزه برداشت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی ظهر یکشنبه در آیین برداشت مکانیزه برنج از مزارع روستای سرابستان شهرستان فومن با گرامیداشت زحمات شالیکاران، کشت برنج را روایت زندگی و تلاش بی وقفه آنان دانست و اظهار کرد: شالیکاران با جان و دل، مراحل سخت شخم، آماده سازی، نشاء، تغذیه و مبارزه با آفات و علفهای هرز را به جان میخرند تا شاهد تولید خوشه های طلایی برنج باشیم.

وی امنیت غذایی را یکی از ارکان امنیت و اقتدار ملی برشمرد و افزود: در دو جنگ تحمیلی که پشت سر گذاشتیم، اهمیت کشاورزی و تولید غذا بیش از پیش بر همگان آشکار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر اینکه آرامش جامعه مرهون تولیدکنندگان، بهره برداران، سرمایه گذاران و تصمیم گیران بخش کشاورزی است، تصریح کرد: حمایت از کشاورز و حفاظت از شالیزار، سرمایه گذاری برای آینده ایران اسلامی محسوب می شود.

محمدی در ادامه با اشاره به سطح زیر کشت برنج در استان، گفت: ۲۳۸ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی گیلان زیر کشت برنج رفته است که از این میزان، بالغ بر ۲۲۳ هزار هکتار به ارقام محلی و ۱۵ هزار هکتار به ارقام پرمحصول اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته یک میلیون و ۱۲۰ هزار تن شلتوک از شالیزارهای استان برداشت شد، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری، این میزان به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، یادآور شد: امسال ۲۱۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان به صورت مکانیزه نشاء شده و پیش بینی می شود ۲۱۷ هزار هکتار معادل ۹۱ درصد شالیزارها با کمباین های مخصوص برنج برداشت مکانیزه شوند.

محمدی در پایان با اشاره به تجهیزات و ادوات کشاورزی موجود در استان، تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۸۷ هزار دستگاه انواع ادوات کشاورزی شامل ۱۰ هزار و ۳۱۰ دستگاه تراکتور شالیزار، ۶۴ هزار و ۸۹۲ دستگاه تیلر، ۹ هزار و ۸۳۹ دستگاه نشاءکار، ۶۷۹ دستگاه وجینکن و ۵ هزار و ۸ دستگاه کمباین ویژه برنج در استان وجود دارد که از طریق تسهیلات دولتی و سرمایه شخصی کشاورزان تأمین شده است.

کد مطلب 6892633

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