تولیت مسجد جمکران: اربعین میدان ایثار، اخلاص و بندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد ظهر یکشنبه در آیین بدرقه خادمان مواکب آستان مقدس مسجد جمکران اعزامی به کشور عراق، خدمت در مسیر اربعین حسینی را توفیقی بزرگ و مسئولیتی معنوی توصیف کرد و بر ضرورت رعایت آداب اخلاقی و معنوی این خدمت تأکید داشت.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران اظهار کرد: حضور در سرزمین کربلا گاه با نیت زیارت و بهره‌مندی از فیوضات معنوی انجام می‌شود و گاه انسان با هدف خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قدم در این مسیر می‌گذارد که این نوع حضور، مسئولیت و آمادگی ویژه‌ای را می‌طلبد.



وی گفت: کسانی که افتخار خدمت به زائران را بر عهده دارند، باید این فرصت را نعمتی الهی بدانند و با نگاهی معنوی، همه توان خود را برای تکریم زائران به کار گیرند.



اجاق‌نژاد افزود: خادم زائر باید همواره به این باور توجه داشته باشد که همه افرادی که در این مسیر حضور دارند، مهمان حضرت سیدالشهدا (ع) هستند و شایسته نیست میان افراد تفاوتی قائل شود یا خدمت خود را محدود به گروهی خاص کند.



وی با اشاره به جایگاه اخلاص در فرهنگ خدمت‌رسانی اظهار کرد: ارزش واقعی خدمت زمانی آشکار می‌شود که انسان تنها برای رضای الهی گام بردارد و انگیزه‌ای جز انجام وظیفه و کسب خشنودی پروردگار نداشته باشد.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: اگر خدمت با نیت جلب توجه دیگران یا دیده شدن همراه باشد، از ارزش معنوی آن کاسته می‌شود و خادمان باید مراقب باشند تا اخلاص، محور همه رفتارها و اقدامات آنان باشد.



وی همچنین بر ضرورت رعایت اخلاق اسلامی در برخورد با زائران تأکید کرد و گفت: مسیر اربعین با وجود سختی‌هایی مانند گرمای هوا، ازدحام جمعیت و محدودیت برخی امکانات، میدان آزمون صبر و بردباری است و خادمان باید با رویی گشاده، سعه صدر و رفتار کریمانه با زائران برخورد کنند.



اجاق‌نژاد افزود: تحمل دشواری‌های این مسیر، زمانی ارزشمند خواهد بود که با روحیه ایثار، گذشت و خدمت بی‌منت همراه باشد.



اربعین حسینی فرصتی برای خودسازی است



وی با بیان اینکه خادمان باید در این سفر از تعلقات فردی فاصله بگیرند، اظهار کرد: عبور از خودخواهی و ترجیح دادن آسایش دیگران بر خواسته‌های شخصی، از مهم‌ترین دستاوردهای معنوی خدمت در مسیر اربعین است.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران گفت: این سفر تنها یک مأموریت خدماتی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای تهذیب نفس، تقویت روحیه بندگی و اندوختن توشه‌ای برای آخرت به شمار می‌رود.



وی بر اهمیت اقامه نماز اول وقت و حفظ ارتباط معنوی با خداوند در طول این سفر تأکید کرد و افزود: امیدواریم خادمان مواکب با بهره‌گیری از برکات این حضور معنوی، با نورانیت و دستاوردهای معنوی بیشتر به کشور بازگردند و در این مسیر، امام زمان (عج)، شهدا، خدمتگزاران نظام اسلامی و همه گرفتاران را از دعای خیر خود فراموش نکنند.