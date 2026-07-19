حسنخانی: بازیکنان ایران در جام جهانی عملکرد درخشانی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین حسنخانی، در جمع خبرنگاران با تقدیر از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار کرد: امیر قلعهنویی زحمات زیادی برای تیم ملی فوتبال ایران کشید و در این دوره شاهد بودیم که تیم ملی کمترین میزان حاشیه را تجربه کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص تیم ملی پیش از آغاز مسابقات افزود: برخی فراموش کردهاند که چه حاشیههایی برای تیم ملی ایجاد شد. دونالد ترامپ حتی اعلام کرده بود که بازیکنان تیم ملی ایران امنیت نخواهند داشت و فضای دشواری برای ملیپوشان ایجاد شده بود.
معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با تمجید از عملکرد بازیکنان تیم ملی گفت: من دست بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران را میبوسم. آنها پس از دیدار برابر نیوزیلند تواناییهای خود را به نمایش گذاشتند و عملکرد بسیار درخشانی از خود ارائه کردند.
حسنخانی با تأکید بر نقش باشگاهها در پشتوانهسازی برای تیم ملی اظهار داشت: تیم ملی بازیکنساز نیست و این باشگاهها و تیمهای لیگ برتری هستند که باید بازیکنان باکیفیت را پرورش داده و در اختیار تیم ملی قرار دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیر قلعهنویی و مهدی تاج نشان دادند که پرچمداران واقعی ایران هستند. همچنین مردم ایران نیز بازی به بازی در ورزشگاههای آمریکا در کنار تیم ملی حضور داشتند و از این تیم حمایت کردند و ما به تیم ملی فوتبال ایران افتخار میکنیم.
معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت: بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی عملکرد درخشانی داشتند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین حسنخانی، در جمع خبرنگاران با تقدیر از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار کرد: امیر قلعهنویی زحمات زیادی برای تیم ملی فوتبال ایران کشید و در این دوره شاهد بودیم که تیم ملی کمترین میزان حاشیه را تجربه کرد.
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