محفل انس با قرآن کریم به یاد رهبر شهید در روستای «شهنیا» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشاورخانواده وازدواج وعضو سازمان نظام روانشانی کشور اعزامی از تهران ظهر یکشنبه در این محفل نورانی و جمع مردم روستای شهنیا با اشاره به فلسفه قیام امام حسین (ع)گفت:رهبر شهید نیز همان راه سیدالشهدا (ع)ادامه داد وبرای صیانت از دین نظام اسلامی جان خود را فدا کرد.

حجت الاسلام داود شهابی یادآورشد: رهبر شهید عمر خود را در راه اسلام وانقلاب و خدمت به مردم صرف کردند و اخلاص و فداکاری عامل محبوبیت کم نظیر ایشان در میان ملت ایران نهفته است.

حجت الاسلام شهابی در بخش دیگراز صحبت های خود به مساله مهارت های زندگی و ازدواج در بین جوانان اشاره و بیان کرد: ا خیلی ها آگاهی ندارند و برای اینکه بتوانیم جلوی این خسارت گرفته بسود درفضای خانواده در کلاس های مهارت زندگی شرکت کنند .

وی ادامه داد :شرکت در کلاس های مهارت زندگی بسیاری از مشکلات را برطرف کرده است.