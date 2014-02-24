حجت الاسلام عباسعلي فاطمي با بيان اينكه آموزش هاي مهارت زندگي شامل 25 دوره است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد:‌ اين دوره‌ها طي سه ماهه اخير در سال جاري اجرا شد.

حجت الاسلام فاطمي با اشاره به اهميت موضوع خانواده افزود:‌ اين دوره ها با هدف كاهش آمار طلاق، تحكيم بنيان خانواده و مهارت فرزند پروري برگزار شد.

وي با بيان اينكه در هر دوره هفت جلسه آموزشي جهت خانواده ها برگزار شده است گفت:‌ هر كدام از اين دوره ها با حضور 40 نفر از زوج هاي جوان خراساني اجرا شد.

مسئول امور فرهنگي تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به سرفصل هاي ارائه شده در اين دوره ها ادامه داد:‌ مباحثي از قبيل مهارت ارتباط مؤثر ميان همسران و مهارت هاي حل تعارض در خانواده ها از جمله اين سرفصل هاي آموزشي بود.

وي با بيان اينكه مهارت هاي اقتصادي در زندگي و وظايف و حقوق متقابل زوجين نيز از مباحثي است كه در اين دوره به آن پرداخته شده است گفت:‌ همچنين تربيت فرزند از ديگر سرفصل هاي مهم اين دوره از آموزش هاي مهارت زندگي بود.

حجت الاسلام فاطمي با اشاره به اينكه اين دوره ها در برخي از شهرستان هاي استان خراسان رضوي برگزار شده افزود:‌ شهرستان هاي تايباد، باخرز، خواف، تربت جام، صالح آباد و سرخس ميزبان دوره هاي آموزشي مهارت زندگي بودند.

وي با بيان اينكه اين دوره ها در مشهد نيز انجام شد از برگزاري اين دوره ها در شهرك هاي شهيد رجايي و باهنر خبر داد.

مسئول امور فرهنگي تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به استقبال خوب از دوره هاي مهارت زندگي در استان از شركت يك هزار زوج خراساني در اين دوره ها خبر داد.

حجت الاسلام فاطمي با اعلام توزيع بسته هاي فرهنگي در بين شركت كنندگان در اين دوره ها گفت:‌ محتواي ارائه شده در اين بسته هاي فرهنگي متناسب با ارتقاء مهارت هاي زندگي انتخاب شده است.

وي با اشاره به اهميت تشويق و ترغيب افراد جامعه به شركت در كلاس هايي كه براي زندگي آنان سودمند است گفت:‌ به اين منظور جوايزي از سوي اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي به افراد فعال در اين كلاس ها اهداء شد.

مسئول امور فرهنگي تبليغات اسلامي خراسان رضوي همچنين با اعلام برگزاري مرحله دوم آموزش هاي مهارت زندگي گفت:‌ اين كلاس هاي آموزشي از اول اسفند سال جاری آغاز و تا پايان ارديبهشت ماه سال 93 ادامه خواهد يافت.