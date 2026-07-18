به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی ضمن محکوم کردن اقدام دشمن آمریکایی در حمله به برخی از نقاط کشورمان، گفت: صبح امروز ارتش تروریستی آمریکا بار دیگر با حمله به اهداف غیرنظامی، موجب تخریب یک تونل و دو پل در محورهای مواصلاتی استان هرمزگان شد.

وی افزود: حمله ارتش تروریستی آمریکا به اهداف غیرنظامی نشان‌دهنده ناتوانی آنها در مقابله با نیروهای مسلح کشورمان است و از سر استیصال به اهداف غیرنظامی حمله می‌کنند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس تصریح کرد: حمله به اهداف غیرنظامی توسط آمریکا نه تنها باعث ایجاد نارضایتی در میان مردم نشده، بلکه باعث انسجام و وحدت بیشتر مردم شده است.

مرادی خاطرنشان کرد: اداره‌کل راهداری و راهسازی در حال احداث راه‌های موازی و جایگزین برای مسیرهای تخریب‌شده در حمله هوایی امروز است تا وقفه‌ای در تردد و امور مردم ایجاد نشود.

وی افزود: در حال حاضر شرایط شهرهای استان هرمزگان کاملاً عادی است و مردم بدون توجه به رفتارهای وحشیانه دشمن، مشغول انجام امور روزمره خود هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم استان هرمزگان همان مردمی هستند که در سده‌های گذشته پرتغالی‌ها را از این منطقه بیرون راندند و امروز نیز نوبت بیرون راندن آمریکایی‌ها از منطقه است.