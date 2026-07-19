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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱

بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور و وزیر نیرو از محله تپه الله اکبر

بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور و وزیر نیرو از محله تپه الله اکبر

بندرعباس-معاون اجرایی رئیس‌جمهور و وزیر نیرو با حضور در محل کشتی‌سازی خلیج‌فارس و دکل مخابراتی در محله تپه‌ الله‌ اکبر بندر عباس که اخیراً مورد حمله آمریکا واقع شده بودند، بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه و عباس علی‌آبادی به همراه محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، با حضور در محل دکل مخابراتی مورد حمله واقع شده بندرعباس، از آسیب‌های وارد شده به این دکل بازدید کردند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این بازدید اظهار کرد: اینجا ساختمانی اداری مخابراتی است که کارمندان آن اقدام نظامی ندارند و پایگاه نظامی نیست و فعالیت نظامی ندارند. اینجا یک زیرساخت برای مردم محسوب می‌شود که مورد اصابت آمریکا قرار گرفته است. این نتیجه جنایات آمریکا است.

استاندار هرمزگان نیز اظهار کرد: این مکان یکی از مراکز مخابراتی است که ظرفیت مخابراتی استان را تأمین می‌کند. تعدادی از این مراکز مورد تهاجم دشمن قرار گرفتند.

وی افزود: تهاجم به زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف به‌ویژه دیجیتالی، جنایت جنگی تلقی می‌شود. برای اینکه خدمت‌رسانی با معطلی مواجه نشود، تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

در ادامه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزیر نیرو و استاندار هرمزگان از کشتی‌سازی خلیج‌فارس که طی روزهای اخیر مورد هجوم آمریکا قرار گرفته بود نیز بازدید کردند.

کد مطلب 6892837

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