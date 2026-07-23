فرسودگی شبکه توزیع و نبود زیرساخت؛ عامل مشکل کم آبی در جنوب بلوچستان

الهام آبتین در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح شرایط توزیع آب سیستان و بلوچستان، به بحران آب در نوار ساحلی جنوب پرداخت و هشدار داد که فرسودگی شبکه توزیع و نبود زیرساخت‌های مناسب، نه تنها زندگی مردم که آینده صنعت و طرح‌های توسعه‌ای مانند پروژه‌های انتقال آب تهدید می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان با اشاره به تصور اشتباه فراوانی آب در جوار دریای عمان، اظهار داشت: عظمت دریا باعث شده مردم فکر کنند در چابهار و کنارک مشکلی به نام آب وجود ندارد؛ آب دریا باید با هزینه‌های بسیار و فیلترهای گران‌قیمت شیرین شود، اما وقتی همین آب ارزشمند وارد شبکه توزیع فرسوده می‌شود، زحمات به هدر می‌رود.

وی با ذکر مثالی عینی از مشکلات صنایع، تصریح کرد: در شهرک‌های صنعتی کنارک و چابهار، واحدهایی هستند که به دلیل نبود آب در انتهای خط لوله، روزانه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان صرف خرید آب از تانکرهای سیار می‌کنند؛ این حوزه فروش آب هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده است؛ این در حالی است که اگر خطوط لوله و زیرساخت‌ها تعمیر شوند، این هزینه‌ها به شدت کاهش می‌یابد.

آبتین با انتقاد از وضعیت آب‌شیرین‌کن‌ها، گفت: با وجود تحریم‌ها و هزینه‌های گزاف تعویض قطعات، به محض ورود آب شیرین به لوله‌های پوسیده و زنگ‌زده، شاهد کدورت و آلودگی ثانویه آب هستیم. گاهی نیز پدیده شکوفایی پلانکتونی موجب از کار افتادن فیلترها و تعویض چندباره آن‌ها در یک روز می‌شود.