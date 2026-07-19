«نیروگاه زنجان یک» راهکار عملی رفع ناترازی برق صنایع است

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز صنایع، ناترازی برق و آثار آن بر روند تولید است و مدیریت استان با نگاه عملیاتی، اجرای پروژه «نیروگاه زنجان یک» را به عنوان راهکاری پایدار برای رفع این مشکل در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: این نیروگاه با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ میلیون دلار احداث خواهد شد و علاوه بر ایجاد ظرفیت جدید تولید برق، زمینه افزایش امنیت انرژی واحدهای صنعتی استان را فراهم می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه مشارکت صنایع در این پروژه به شیوه‌های مختلف امکان‌پذیر است، گفت: واحدهای صنعتی که تمایل به سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند نیز می‌توانند صرفاً خریدار برق تولیدی این نیروگاه باشند و بدون ورود به فرآیند سرمایه‌گذاری، از برق پایدار بهره‌مند شوند.

مرادخانی ادامه داد: در مقابل، صنایعی که تمایل به مشارکت مالی در احداث نیروگاه دارند، می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این طرح، علاوه بر تأمین برق مورد نیاز خود، از مزایای اقتصادی سرمایه‌گذاری در بخش انرژی نیز بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: دامنه بهره‌مندی از این طرح محدود به صنایع بزرگ یا انرژی‌بر نیست، بلکه تمامی صنایع استان اعم از کوچک، متوسط، بزرگ، انرژی‌بر و غیرانرژی‌بر می‌توانند در این پروژه مشارکت کرده یا از برق تولیدی آن استفاده کنند و این موضوع نشان‌دهنده رویکرد فراگیر استانداری زنجان در حمایت از کل بخش تولید و صنعت استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای مشارکت صنایع در تولید انرژی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی در این حوزه، ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است که امکان مشارکت صنایع در احداث نیروگاه را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: این قانون به صنایع انرژی‌بر اجازه می‌دهد به جای اتکا به شبکه سراسری و تحمل محدودیت‌های ناشی از ناترازی برق، مستقیماً در احداث نیروگاه مشارکت کرده و برق مورد نیاز خود را تأمین کنند و استانداری نیز از تمامی ظرفیت‌های این قانون برای حمایت از صنایع استان استفاده خواهد کرد.

مرادخانی در ادامه با اشاره به دیگر مشکلات بخش تولید گفت: علاوه بر موضوع انرژی، یکی از چالش‌های جدی واحدهای صنعتی، به‌ویژه فعالان صنعت سرب و روی، مسائل مرتبط با تعهدات ارزی است که طی ماه‌های گذشته مشکلات متعددی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

وی افزود: استانداری زنجان این موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار داده و درخواست تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی تولیدکنندگان در نشست‌های تخصصی و مراجع ملی مطرح شده است تا از ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان خاطرنشان کرد: حمایت از تولید تنها به موضوع برق یا تعهدات ارزی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از مسائل بانکی، زیرساختی، مالی و اداری باید به صورت همزمان پیگیری شود تا زمینه رونق تولید فراهم شود.

وی با اشاره به روند پیگیری مطالبات صنایع گفت: بخشی از مشکلات در سطح شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی قابل حل است، اما برخی مسائل نیازمند تصمیم‌گیری و پیگیری در سطح ملی است که استانداری زنجان با استفاده از ظرفیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، این موضوعات را دنبال می‌کند.

مرادخانی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام بانکی، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی، توسعه سرمایه‌گذاری و رفع بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی ایفا کند و از این ظرفیت برای تحقق برنامه‌های اقتصادی استان استفاده خواهد شد.

وی تأکید کرد: سیاست استانداری زنجان حمایت همه‌جانبه از تولید، توسعه سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای افزایش رقابت‌پذیری صنایع استان است و در این مسیر، تمامی ظرفیت‌های قانونی، اجرایی و مالی برای حل مشکلات بخش خصوصی به کار گرفته خواهد شد