تاکنون فقط ۵ دستگاه از ۱۸ خودروی درخواستی اربعین تأمین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو عصر یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: قرارگاه حمل‌ونقل اربعین تشکیل شده و جلسات متعددی با صنوف حمل‌ونقل و بخش خصوصی برگزار شده است. همچنین تیم‌های کشیک برای استقرار در محل مأموریت و اجرای طرح کنترل ناوگان عمومی با همکاری پلیس سازماندهی شده‌اند.

وی افزود: از مجموع ۱۸ دستگاه خودرویی که از دستگاه‌های اجرایی درخواست شده بود، تنها پنج دستگاه از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت، شرکت گاز، اداره کل میراث فرهنگی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و یک دستگاه دیگر اعلام آمادگی شده و ۱۳ دستگاه اجرایی تاکنون پاسخی ارائه نکرده‌اند.

مدیرکل راهداری با اشاره به نیازهای لجستیکی ستاد اربعین گفت: برای انتقال کالا، تجهیزات و خادمان به ۲۴ سرویس حمل‌ونقل نیاز داریم که طبق برنامه از پنجم مردادماه فعال خواهند شد.

پیمانجو همچنین از ممنوعیت ارائه خودرو توسط شرکت نفت بر اساس بخشنامه ستاد مرکزی خبر داد و گفت: این تصمیم بخشی از ظرفیت سال گذشته را از چرخه خدمات‌رسانی خارج کرده و کمبود ناوگان را تشدید کرده است.

وی در ادامه با اشاره به نرخ پیشنهادی حمل زائران افزود: قیمت پیشنهادی استان برای اتوبوس‌های VIP و معمولی به مراتب کمتر از نرخ‌های تعیین‌شده در استان فارس و حتی تهران است و در صورت تصویب این نرخ‌ها، می‌توان از خروج ناوگان استان به سایر استان‌ها جلوگیری و خدمات مناسبی به زائران ارائه کرد.