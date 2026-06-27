به گزارش خبرنگار مهر، حمید پیمانجو صبح شنبه در نشست ستاد اربعین استان با اشاره به روند اقدامات کمیته حمل‌ونقل و سوخت، اظهار کرد: پس از تشکیل ستاد استانی اربعین، جلسه کمیته حمل‌ونقل و سوخت نیز در ۱۲ تیرماه با حضور اعضا برگزار و مصوبات آن در ۱۳ تیرماه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

وی افزود: با توجه به اینکه کمیته حمل‌ونقل یکی از کمیته‌های اصلی و دارای بیشترین حجم مأموریت در ایام اربعین است، انتظار می‌رفت دستگاه‌های اجرایی همکاری بیشتری در اجرای مصوبات داشته باشند، اما تاکنون بخش عمده‌ای از این همکاری‌ها محقق نشده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تعدادی از دستگاه‌ها حتی در نخستین جلسه کمیته نیز حضور نداشتند، تصریح کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گچساران، اداره‌کل آموزش و پرورش، اداره‌کل امور عشایر، مرکز اورژانس، پلیس راهور و شهرداری یاسوج از جمله دستگاه‌هایی بودند که در این جلسه حضور نداشتند.

وی ادامه داد: با وجود گذشت بیش از سه هفته از ابلاغ مصوبات، تنها تعداد محدودی از دستگاه‌ها به مکاتبات کمیته پاسخ داده‌اند و بخش زیادی نیز تاکنون هیچ پاسخی ارائه نکرده‌اند.

پیمانجو گفت: برخی دستگاه‌ها از جمله شرکت گاز، بنیاد مسکن، بهزیستی، مخابرات و تأمین اجتماعی اعلام کرده‌اند که به دلیل نداشتن خودروی مناسب یا امکانات، امکان همکاری ندارند، در حالی که تنها دانشگاه یاسوج آمادگی خود را برای در اختیار قرار دادن اتوبوس همانند سال گذشته اعلام کرده است.

وی با انتقاد از پاسخ برخی دستگاه‌ها مبنی بر نداشتن خودرو، بیان کرد: بر اساس مصوبات ستاد مرکزی اربعین و ابلاغ وزیر کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند همه ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین به کار گیرند و انتظار می‌رود هر دستگاه حداقل یک دستگاه خودرو در اختیار ستاد قرار دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: اربعین امسال با توجه به شرایط منطقه و کشورهای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و موفقیت در ارائه خدمات مطلوب، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۷ دستگاه خودروی سبک و سنگین در خدمت ستاد اربعین قرار گرفت، افزود: امسال نیز علاوه بر ظرفیت بخش خصوصی، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با تأمین خودروهای مورد نیاز، زمینه برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین را فراهم کنند.