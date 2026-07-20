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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

احداث زائرسرای آذربایجان‌غربی در مشهد مقدس وارد فاز اجرایی شد

احداث زائرسرای آذربایجان‌غربی در مشهد مقدس وارد فاز اجرایی شد

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی گفت: احداث زائرسرای آذربایجان‌غربی در مشهد مقدس وارد فاز اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی دوشنبه شب در نشست بررسی احداث زائر سرای استان در مشهد با تاکید بر اینکه تکمیل زائرسرای استان یکی از مطالبات دیرینه مردم و زائران اهل‌بیت(ع) است، افزود: با بسیج ظرفیت‌های استان و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، روند اجرای این طرح با جدیت دنبال خواهد شد تا زائران آذربایجان‌غربی از امکانات شایسته در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) بهره‌مند شوند.

احیای این پروژه پس از سال‌ها توقف، گامی مهم در تحقق رویکرد ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) به شمار می‌رود و با پیگیری‌های مدیریت ارشد استان، انتظار می‌رود روند اجرای آن با شتاب و انسجام بیشتری ادامه یابد.

در نشست مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی، موانع اجرایی پروژه زائرسرای آذربایجان‌غربی در مشهد مقدس بررسی و تصمیمات لازم برای آغاز عملیات اجرایی و تسریع در احداث آن اتخاذ شد.

کد مطلب 6894148

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