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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

دری: ساخت ۸۱۰۰ واحد مسکن ملی اراک با سرعت مضاعف دنبال شود

دری: ساخت ۸۱۰۰ واحد مسکن ملی اراک با سرعت مضاعف دنبال شود

اراک- نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، خواستار شتاب‌بخشی به روند ساخت ۸۱۰۰ واحد مسکونی در شهر اراک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در دیدار بارئیس دیوان محاسبات استان مرکزی اظهار کرد: دیوان محاسبات موظف است با تدوین برنامه‌های منسجم و هدفمند، نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را تقویت کرده و در چارچوب قانون، با هرگونه تخلف در دستگاه‌های دولتی قاطعانه برخورد کند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از کارخانه‌هایی که از یارانه انرژی بهره‌مند هستند، باید با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق، به سمت خودتأمینی و خودکفایی در تأمین انرژی حرکت کنند تا ضمن کاهش فشار بر شبکه سراسری برق، پایداری تولید و بهره‌وری صنایع نیز افزایش یابد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: کارخانه‌ها باید با توسعه زیرساخت‌های بازچرخانی آب، از پساب تصفیه‌شده در فرآیندهای تولید و مصارف صنعتی استفاده کنند تا ضمن کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، بهره‌وری، پایداری تولید و مدیریت بهینه منابع آبی نیز ارتقا یابد.

وی ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف در شرایط کنونی، مدیریت بهینه منابع انرژی را ضرورتی انکارناپذیر است و مصرف آب و برق باید بر اساس ضوابط مشخص، برنامه‌ریزی دقیق و اصول علمی مدیریت شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی بیان کرد: تسریع در روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن و ساخت ۸۱۰۰ واحد مسکونی در شهر اراک و ضرورت شتاب‌بخشی و افزایش سرعت عملیات اجرایی این پروژه مورد تأکید است.

وی افزود: قراردادها باید بر اساس طرحی مشخص، دقیق و کارشناسی‌شده تدوین شوند و از هرگونه ابهام در فرآیندهای اجرایی جلوگیری شود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تاکید کرد: اطلاع‌رسانی شفاف جزئیات طرح‌ها به مردم، زمینه تحقق نظارت عمومی و پیشگیری مؤثر از فساد را فراهم می‌کند.

وی بر نقش رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی در انعکاس شفاف اطلاعات تأکید کرد و گفت: روشن بودن مستندات قراردادها و اهداف طرح‌ها، موجب افزایش اعتماد عمومی و فراهم شدن زمینه ارزیابی دقیق عملکرد مدیران می‌شود.

کد مطلب 6902136

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