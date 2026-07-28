دری: ساخت ۸۱۰۰ واحد مسکن ملی اراک با سرعت مضاعف دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی در دیدار بارئیس دیوان محاسبات استان مرکزی اظهار کرد: دیوان محاسبات موظف است با تدوین برنامههای منسجم و هدفمند، نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاههای اجرایی را تقویت کرده و در چارچوب قانون، با هرگونه تخلف در دستگاههای دولتی قاطعانه برخورد کند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از کارخانههایی که از یارانه انرژی بهرهمند هستند، باید با سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید برق، به سمت خودتأمینی و خودکفایی در تأمین انرژی حرکت کنند تا ضمن کاهش فشار بر شبکه سراسری برق، پایداری تولید و بهرهوری صنایع نیز افزایش یابد.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: کارخانهها باید با توسعه زیرساختهای بازچرخانی آب، از پساب تصفیهشده در فرآیندهای تولید و مصارف صنعتی استفاده کنند تا ضمن کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، بهرهوری، پایداری تولید و مدیریت بهینه منابع آبی نیز ارتقا یابد.
وی ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف در شرایط کنونی، مدیریت بهینه منابع انرژی را ضرورتی انکارناپذیر است و مصرف آب و برق باید بر اساس ضوابط مشخص، برنامهریزی دقیق و اصول علمی مدیریت شود.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی بیان کرد: تسریع در روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن و ساخت ۸۱۰۰ واحد مسکونی در شهر اراک و ضرورت شتاببخشی و افزایش سرعت عملیات اجرایی این پروژه مورد تأکید است.
وی افزود: قراردادها باید بر اساس طرحی مشخص، دقیق و کارشناسیشده تدوین شوند و از هرگونه ابهام در فرآیندهای اجرایی جلوگیری شود.
آیتالله دری نجفآبادی تاکید کرد: اطلاعرسانی شفاف جزئیات طرحها به مردم، زمینه تحقق نظارت عمومی و پیشگیری مؤثر از فساد را فراهم میکند.
وی بر نقش رسانهها و دستگاههای نظارتی در انعکاس شفاف اطلاعات تأکید کرد و گفت: روشن بودن مستندات قراردادها و اهداف طرحها، موجب افزایش اعتماد عمومی و فراهم شدن زمینه ارزیابی دقیق عملکرد مدیران میشود.
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