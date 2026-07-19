واگذاری ۵۶۸ واحد مسکونی نهضت ملی با حمایت مالی بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی به استان یزد در روز شنبه بیست و هفتم تیرماه، 5758 واحد و قطعه زمین طرح نهضت ملی مسکن شامل ۶۴۰ واحد تکمیل‌شده، 5959 واحد نیمه‌ساز و 3523 قطعه زمین گروه‌ ساخت در استان یزد افتتاح، بهره‌برداری و به متقاضیان تحویل شد.

در این آئین، معاونان وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان مردم استان یزد در مجلس شورای اسلامی، استاندار و جمعی از مدیران استانی و معاون مدیریت شعب بانک مسکن استان نیز حضور داشتند.

تامین مالی 44 هزار میلیارد ریالی نهضت ملی یزد توسط بانک مسکن

معاون مدیریت شعب بانک مسکن استان یزد نیز در حاشیه این مراسم، با ابراز خرسندی از افتتاح پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان به دست مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، گفت: ۵۶۸ واحد از ۶۴۰ واحد تکمیل شده که به دست وزیر محترم راه و شهرسازی تحویل متقاضیان شد، از تسهیلات بانک مسکن استفاده کرده‌اند.

«جواد صالحی‌نیا» پروژه‌های تحویل شده به متقاضیان را شامل «۱۲۰ واحدی فرهنگیان» با اعتبار ۷۸۰ میلیارد ریال، «۱۲۸ واحدی دانه‌سا» و «۱۲۸ واحدی بنیادبتن» هر کدام با اعتبار ۸۳۲ میلیارد ریال و ۱۹۲ واحد از پروژه «۱۲۱۶ واحدی شهید محمدخانی» با اعتبار ۱۲۴۸ میلیارد ریال عنوان کرد که با تسهیلات بانک مسکن احداث و تکمیل شده است.

وی پروژه «۱۲۱۶ واحدی شهید محمدخانی» را یکی از پروژه‌های شاخص کشوری طرح نهضت ملی برشمرد که با پیشرفت ۸۲ درصدی و اعتبار پرداختی بیش از ۷۹۰۰ میلیارد ریال، نشان از پیشتازی استان در طرح نهضت ملی استان دارد.

معاون مدیریت شعب بانک مسکن استان یزد تسهیلات منعقده طرح نهضت ملی مسکن استان در بانک مسکن را ۴۴۰۰۰ میلیارد ریال برای ساخت بیش از ۹۰۰۰ واحد مسکونی عنوان کرد.