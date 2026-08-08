به گزارش خبرنگار مهر، علی ایزدی عصر شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران استان مرکزی اظهار کرد: خبرنگاران باید از خبرنویسی عبور کنند و به روایت علمی و دادهمحور حقیقت برسند.
وی افزود: روز خبرنگار فرصتی برای قدردانی از تلاش اصحاب رسانه است که از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان در میدان اطلاعرسانی و انجام رسالت حرفهای خود حضور داشتند.
ایزدی تصریح کرد: خبرنگاران در جریان این حوادث، در کنار مردم، خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان حضور داشتند و ایستادگی و مقاومت مردم غیور ایران اسلامی را به خوبی به تصویر کشیدند.
وی ادامه داد: فعالان رسانهای استان مرکزی و کشور با روایت دقیق، اجازه ندادند حقیقت فجایع انسانی ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در هیاهوی عملیات روانی دشمن نادیده گرفته شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: خبرنگار امروز باید فراتر از بازگویی رویدادها، به کشف، تبیین و روایت حقیقت و ابعاد و آثار آن برای جامعه بپردازد.
وی افزود: خبرنگاران باید بیش از گذشته دادهمحور، تحلیلی و علمی عمل کنند و اخبار و رویدادها را از مسیر نگاه تخصصی و تحلیلی خود به جامعه منتقل کنند.
ایزدی بیان کرد: هوش مصنوعی میتواند متن تولید کند، اما جای خبرنگاری را که با حضور در میدان، راستیآزمایی و تحلیل داده، حقیقت را روایت میکند، نمیگیرد.
وی گفت: خبرنگار حرفهای باید با تکیه بر تحلیل، راستیآزمایی و دادهمحوری، روایت دقیق و مستند از واقعیتها ارائه دهد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند رسانه با مراکز علمی و پژوهشی تصریح کرد: فرهنگ و دانشگاه به تحلیلهای علمی رسانهها نیاز دارند و خبرنگاران باید مسائل جامعه را علمی، پژوهشی و دادهمحور تبیین کنند.
وی افزود: رسالت خبرنگار، فراتر از انتشار خبر و در مسیر تحلیل و تبیین عمیق واقعیتها بوده و حرکت رسانههای استان به سوی تولید محتوای علمی، دادهمحور و تحلیلی، مورد تأکید است.
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