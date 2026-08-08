به گزارش خبرنگار مهر، موسی رضایی، رئیس کل بیمه مرکزی، در نشست هم‌اندیشی با رسانه‌ها به مناسبت روز خبرنگار که روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، با تأکید بر ضرورت پرداخت خسارت مردم از سوی شرکت‌های بیمه، از تشدید نظارت بر عملکرد بیمه‌گران و برخورد با شرکت‌هایی خبر داد که در ایفای تعهدات خود کوتاهی می‌کنند.

رضایی گفت: به‌صورت جدی به ۷ یا ۸ شرکت بیمه در این هفته تذکر کتبی داده‌ام و اعلام کرده‌ام اگر ظرف مدت معین نتوانند خودشان را اصلاح کنند، با تعلیق فروش در آن رشته مواجه خواهند شد و در این زمینه هیچ تعارفی نداریم.

پوشش ۶۰ تا ۷۰ درصد خسارت‌های جنگ توسط بیمه‌ها

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به نقش صنعت بیمه در حوادث و اتفاقات یک سال و خرده‌ای گذشته اظهار کرد: فعالان اقتصادی و سیاستمداران به این نتیجه رسیده‌اند که نقش صنعت بیمه در این حوادث بسیار مهم است.

وی افزود: صنعت بیمه تاکنون در بخش خسارت‌های جنگ، نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد آنچه اتفاق افتاده و در تعهد صنعت بیمه بوده را پوشش داده است؛ البته بخش‌هایی نیز اساساً در تعهد صنعت بیمه نبوده است.

رضایی با اشاره به خسارت‌های واردشده به منازل و خودروها در جریان جنگ، تأکید کرد که مردم ریسک خود را به شرکت‌های بیمه واگذار کرده‌اند و در زمان وقوع حادثه انتظار دارند شرکت بیمه در کنار آنها قرار گیرد.

۷۵ هزار میلیارد تومان حق بیمه کجاست؟

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به وضعیت منابع صنعت بیمه گفت: امروز ۷۵ هزار میلیارد تومان حق بیمه در صنعت بیمه کشور وجود دارد؛ پولی که مردم از طریق خرید بیمه‌نامه و با واسطه حدود ۳۰ هزار کارگزار و نماینده پرداخت کرده‌اند و سال‌ها در این مسیر جریان داشته است.

وی افزود: این ۷۵ هزار میلیارد تومان باید در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌گرفت تا سرمایه‌گذاری می‌کردند و به مردم پرداخت می‌کردند، اما عملاً چنین اتفاقی نیفتاده است.

رضایی با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از عملکرد خود صنعت بیمه است، گفت: مسئله اصلی و مشکل، ارتباطی به خارج از صنعت بیمه ندارد و ارتباط وزیر یا بیمه مرکزی با این موضوع بسیار کم است.

بررسی ۳۰ پرونده درباره کارگزاران و نمایندگان

وی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده درباره برخی کارگزاران و نمایندگان بیمه اظهار کرد: در حدود ۳۰ مورد، مطالبات از یک کارگزاری یا نماینده حقیقی یا حقوقی مطرح شده است.

رضایی افزود: خودمان در حال بررسی و نظارت هستیم تا ببینیم واقعیت چیست؛ اینکه آیا ۱۰ درصد بوده یا پول مردم به مدت یک سال یا حتی بیشتر در اختیار این افراد بوده است.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: مردم در گرمای ۵۰ درجه بندرعباس، بی‌برقی، غرش هواپیما و شلیک موشک را تحمل می‌کنند و بعد برای دریافت خسارت به یک شرکت بیمه مراجعه می‌کنند، اما با این پاسخ مواجه می‌شوند که فعلاً امکان پرداخت خسارت وجود ندارد.

فروش ۳ هزار میلیارد تومانی بیمه شخص ثالث بدون دریافت پول

رضایی با اشاره به عملکرد برخی شرکت‌های بیمه گفت: از میان ۲۷ شرکت مستقیم، ۱۴ شرکت را بررسی می‌کنید و می‌بینید یک شرکت بیمه با یک قرارداد، حتی بدتر از انجام آن، سه هزار میلیارد تومان بیمه شخص ثالث فروخته، اما پول آن را دریافت نکرده است.

وی افزود: در چنین شرایطی، این شرکت باید هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند، عوارض دولتی بدهد و خسارت‌های مربوط به بدنی را نیز پرداخت کند و پس از مدتی جریمه نیز به آن اضافه می‌شود.

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، ادامه این وضعیت موجب افزایش تعهدات شرکت در سال‌های بعد و از بین رفتن فرصت سرمایه‌گذاری آن می‌شود و در نهایت شرکت بیمه با یک چالش بزرگ مواجه خواهد شد.

فشار بیمه مرکزی برای پرداخت خسارت تا پایان شهریور

رضایی با تأکید بر اینکه حقوق مردم برای بیمه مرکزی جدی است، گفت: در ماه‌های پایانی و تا پایان شهریورماه، فشار سنگینی به شرکت‌های بیمه وارد کرده‌ایم تا حتماً خسارت مردم پرداخت شود.

وی تصریح کرد: شرکت بیمه باید ملک بفروشد، هر کاری که لازم است انجام دهد و سهامدار نیز منابع نقدی برای آن تأمین کند و سرمایه بیاورد؛ خسارت مردم باید پرداخت شود.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: با توجه به اوضاع نظارتی و امنیتی، با سهامداران این شرکت‌ها نیز صحبت شده و برای آنها وقت گذاشته‌ایم.

رضایی: برای حقوق مردم خط قرمز ندارم

وی با تأکید بر اینکه در برخورد با عملکرد شرکت‌های بیمه تعارفی ندارد، گفت: برخی دوستان در جلسات می‌نشینند و مسائل و اعتقاداتی را مطرح می‌کنند، اما من خیلی علنی صحبت می‌کنم و در این زمینه خط قرمزی ندارم.

رضایی ادامه داد: دوستان به من گفتند فضایی که وارد آن می‌شوم واقعاً فضای سختی است و اگر احساس می‌کنم ممکن است آسیب ببینم یا نتوانم ادامه بدهم، باید این موضوع را در نظر بگیرم، اما موضوع حقوق مردم به‌شدت جدی است.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به حوادث گذشته از جمله حادثه شهید رجایی و خسارت‌های ناشی از جنگ گفت: حوادث در کشور خسارت ایجاد می‌کنند و مردم برای دریافت خسارت شرکت‌های بیمه، در به در به دنبال آنها هستند.

وی تأکید کرد: شرکت‌ها از مردم پول می‌گیرند و در مواقعی که خسارت و حادثه‌ای رخ می‌دهد، باید کنار مردم قرار بگیرند؛ اگر قرار نگیرند، بیمه مرکزی باید برای اصلاح این وضعیت وارد عمل شود.