شکار پهپاد جاسوسی آمریکا در جنوب کشور توسط تیپ ۴۸ فتح

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و تبلیغات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد که بامداد امروز یکشنبه، رزمندگان تیپ ۴۸ فتح موفق شدند یک فروند پهپاد شناسایی و جاسوسی آمریکا را در مناطق عملیاتی جنوب کشور شکار کنند.

بر اساس این اطلاعیه، این پهپاد که در حال انجام مأموریت شناسایی و جاسوسی از مناطق عملیاتی جنوب کشور بود، توسط رزمندگان تیپ ۴۸ فتح مورد هدف قرار گرفت و به صورت سالم بر زمین فرود آمد.

روابط عمومی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موفقیت این عملیات، اعلام کرد که این پهپاد آمریکایی پس از رهگیری و هدف‌گیری، در اختیار نیروهای عمل‌کننده قرار گرفت.

جزئیات بیشتر درباره نوع پهپاد و ابعاد این عملیات متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.