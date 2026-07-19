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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

شکار پهپاد جاسوسی آمریکا در جنوب کشور توسط تیپ ۴۸ فتح

شکار پهپاد جاسوسی آمریکا در جنوب کشور توسط تیپ ۴۸ فتح

یاسوج- رزمندگان تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد یک فروند پهپاد شناسایی و جاسوسی آمریکا را در مناطق عملیاتی جنوب کشور هدف قرار دادند که به صورت سالم بر زمین فرود آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و تبلیغات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد که بامداد امروز یکشنبه، رزمندگان تیپ ۴۸ فتح موفق شدند یک فروند پهپاد شناسایی و جاسوسی آمریکا را در مناطق عملیاتی جنوب کشور شکار کنند.

بر اساس این اطلاعیه، این پهپاد که در حال انجام مأموریت شناسایی و جاسوسی از مناطق عملیاتی جنوب کشور بود، توسط رزمندگان تیپ ۴۸ فتح مورد هدف قرار گرفت و به صورت سالم بر زمین فرود آمد.

روابط عمومی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موفقیت این عملیات، اعلام کرد که این پهپاد آمریکایی پس از رهگیری و هدف‌گیری، در اختیار نیروهای عمل‌کننده قرار گرفت.

جزئیات بیشتر درباره نوع پهپاد و ابعاد این عملیات متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6892871

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