به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: امروز رقابت‌پذیری در بازار، بدون تکیه بر دانش، فناوری و نوآوری امکان‌پذیر نیست و واحدهای تولیدی باید در این مسیر حرکت کنند.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، افزود: پارک‌های علم و فناوری می‌توانند بازوی توانمند واحدهای تولیدی باشند و لازم است تعامل میان این بخش‌ها تقویت شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در حوزه تولید عنوان کرد: عقب‌ماندگی فناوری، بهره‌وری پایین و ضعف ارتباط با مراکز علمی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق برطرف شود.

هاشمی بر ایجاد پیوند مؤثر میان صنعت و دانشگاه تأکید کرد و گفت: شکل‌گیری ارتباطی منسجم با مراکز علمی، پژوهشی و مراکز رشد، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تولید و افزایش بهره‌وری خواهد بود.

وی با اشاره به رویکردهای جدید در حمایت از تولید بیان کرد: پرداخت تسهیلات باید در راستای ارتقای سطح فناوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر هدایت شود تا منجر به توسعه پایدار اقتصادی شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر نقش دستگاه‌های اجرایی در تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: فراهم‌سازی بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی، از اولویت‌های مهم استان است.

هاشمی در بخش دیگری از سخنانش از تلاش واحدهای تولیدی در شرایط خاص کشور قدردانی کرد و گفت: استمرار تولید بدون تعدیل نیرو در این شرایط، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری فعالان این حوزه است.

وی در پایان با اشاره به جایگاه کارگران در چرخه تولید خاطرنشان کرد: نیروی کار، ستون اصلی تولید است و نقش آنان در پایداری اقتصادی کشور قابل تقدیر و حیاتی است.