تجاوزات هوایی و زمینی اسرائیل علیه لبنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دشمن صهیونیستی همچنان روستاها و مناطق جنوبی لبنان را زیر آتش حملات خود قرار می دهد و این حملات به صورت مشخص النبطیه را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر حملات هوایی و پهپادی دست به منفجر کردن خانه های مردم در مناطق جنوبی لبنان می زند به طوری که یک انفجار شدید منطقه کونین را لرزاند و ۲ حمله هوایی نیز اطراف منطقه المنصوری را هدف قرار داد.

حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی نیز منطقه وادی السلوقی را زیر آتش گرفت و منطقه کفر تبنیت نیز شاهد وقوع یک انفجار بود.