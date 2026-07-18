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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

تجاوزات هوایی و زمینی اسرائیل علیه لبنان ادامه دارد

تجاوزات هوایی و زمینی اسرائیل علیه لبنان ادامه دارد

حملات هوایی، پهپادی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان ادامه دارد و اشغالگران صهیونیست خانه های مردم را در این مناطق با خاک یکسان می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دشمن صهیونیستی همچنان روستاها و مناطق جنوبی لبنان را زیر آتش حملات خود قرار می دهد و این حملات به صورت مشخص النبطیه را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر حملات هوایی و پهپادی دست به منفجر کردن خانه های مردم در مناطق جنوبی لبنان می زند به طوری که یک انفجار شدید منطقه کونین را لرزاند و ۲ حمله هوایی نیز اطراف منطقه المنصوری را هدف قرار داد.

حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی نیز منطقه وادی السلوقی را زیر آتش گرفت و منطقه کفر تبنیت نیز شاهد وقوع یک انفجار بود.

کد مطلب 6891408

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