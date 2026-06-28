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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

بازپس‌گیری ۴۰ هزار مترمربع از اراضی معطل‌مانده در شهرک‌های صنعتی یزد

بازپس‌گیری ۴۰ هزار مترمربع از اراضی معطل‌مانده در شهرک‌های صنعتی یزد

یزد - معاون هماهنگی دفتر امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد، از فسخ قرارداد ۴ طرح صنعتی راکد و بازپس‌گیری ۴۰ هزار مترمربع از اراضی معطل‌مانده در شهرک‌های صنعتی استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا علمدار در نشست مشترک قضایی و اجرایی با محوریت تعیین تکلیف اراضی و طرح‌های صنعتی غیرفعال با تأکید بر رویکرد قاطع مدیریت ارشد استان در جلوگیری از بلوکه شدن اراضی صنعتی اظهار کرد: در این کارگروه، ۱۰ پرونده مربوط به اراضی و طرح‌های راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان با مجموع مساحت حدود ۴۰ هزار مترمربع مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس جمع‌بندی نهایی نمایندگان عالی مدیرکل دادگستری و استانداری یزد در این کارگروه و در چارچوب ضوابط قانونی، قرارداد واگذاری چهار پرونده صنعتی که به تعهدات خود عمل نکرده بودند به‌صورت قطعی فسخ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد همچنین از تعیین تکلیف سایر پرونده‌ها خبر داد و گفت: شش پرونده دیگر با هدف اعطای مهلت قانونی برای تکمیل طرح و ادامه فعالیت، جهت تصمیم‌گیری به هیئت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان ارجاع شده است.

کد مطلب 6873056

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