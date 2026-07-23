بیانیه ضد ایرانی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن با صدور بیانیه مشترکی، حملات موشکی ایران علیه مواضع نظامی ومنافع آمریکا در کشورهای منطقه را یک تجاوز آشکار خوانده و مدعی شدند که این حملات منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

کشورهای مذکور که خاک سرزمینی و حریم هوایی خود را برای تجاوز نامشروع آمریکا به ایران در اختیار این کشور قرار داده و نسبت به جنایات ضد انسانی ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به زنان و کودکان و غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های ایران طی ۵ ماه گذشته سکوت کرده‌اند، در بیانیه مشترک، بر حق دفاع از خود به صورت انفرادی یا جمعی و اتخاذ تدابیر قانونی جهت حفاظت از حاکمیت خود تأکید کردند.

این کشورها با اشاره به تحولات عراق و حمایت دولت این کشور از خلع سلاح گروه‌های مقاومت اعلام کردند که از تصمیم نخست‌وزیر عراق مبنی بر محدود کردن سلاح در اختیار دولت استقبال کرده و بر حمایت خود از اقدامات دولت وی تأکید می‌کنند.

کشورهای عربی منطقه بدون اشاره به حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، از شورای امنیت خواستند قطعنامه‌ای فوری صادر کند که در آن خواسته شود تجاوزات ایران فوراً متوقف شود.

کشورهای مذکور که پیشتر در روند تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجامع بین‌المللی و شورای امنیت و سازمان ملل متحد شکست خورده اند، از شورای امنیت خواستند حق کشورهای آسیب‌ دیده از تجاوزات ایران برای دفاع از خود را به رسمیت بشناسد!

کشورهای حاشیه خلیج فارس مدعی شدند که پایبندی خود به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب‌المندب و حفظ امنیت منطقه‌ای را مورد تاکید قرار می‌دهند و آماده همکاری با تمامی کشورهای منطقه و سازمان بین‌المللی دریانوردی برای هماهنگی تدابیری مطابق با قوانین بین‌المللی هستند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن با اشاره به اعمال محاصره نیروهای مسلح یمن علیه متجاوزان سعودی که بعد از چندین سال محاصره غیرقانونی یمن توسط این کشور صورت می گیرد، بر همبستگی خود با عربستان سعودی و حمایت از اقداماتی که این کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود انجام می‌دهد، تأکید کردند.

این بیانیه اعلام کرد که از تلاش‌های دیپلماتیک عربستان سعودی و عمان برای دستیابی به یک راه حل سیاسی جامع برای بحران یمن قدردانی می‌کند.