تیم هندبال جوانان ایران برابر امارات به تساوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از نوزدهمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا در چین، تیم‌ ملی هندبال جوانان ایران امروز جمعه ۲۶ تیرماه از ساعت ۰۹:۳۰ صبح به وقت تهران و در مرحله گروهی، به مصاف تیم امارات رفت و در پایان مقابل این تیم به تساوی رسید.

شاگردان کیوان صادقی در این دیدار از ابتدا دست بالاتر را در زمین در اختیار داشتند و با مدیریت جریان بازی توانستند نیمه اول را ۱۲-۱۰ به سود خود به پایان ببرند.

امارات که با به خدمت گرفتن بازیکنان خارجی، به شیوه قطری‌ها با چهره‌ای متفاوت و یک تیم چند ملیتی در مسابقات این دوره حاضر شده‌ و در روزهای گذشته از سد تیم‌های قدرتمندی هم‌چون ژاپن و قطر گذشته بودند، در نیمه دوم در حالی به جریان بازی بازگشت که داوران مسابقه در لحظات حساس به شکل عجیبی سوت ها را به سود این تیم زدند. حتی وقتی اختلاف گل سه امتیازی در دقایق پایانی به سود ایران رقم خورده بود، داوران با سوت های بی مورد خود بارها جریان بازی را به سود حریف تغییر دادند. اتفاقی که در دقایق آخر و حتی پایان بازی با اعتراض شدید کادرفنی ایران همراه شد.

در نهایت این بازی حساس با نتیجه تساوی ۲۵-۲۵ به پایان رسید. با این تساوی ایران در جدول رده‌بندی سه امتیازی شد و مطابق برنامه ملی‌پوشان ایران یکشنبه (یکشنبه ۲۸ تیر) و از ساعت ۰۷:۳۰ به مصاف قطر خواهند رفت.

تیم هندبال جوانان کشورمان در ادامه این رقابت ها یکشنبه ۲۸ تیرماه از ساعت ۷:۳۰ صبح به مصاف تیم قطر خواهد رفت.