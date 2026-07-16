شکست میلیمتری تیم ملی هندبال جوانان ایران برابر کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم از نوزدهمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ که به میزبانی چین در حال برگزاری است، تیم‌ ملی هندبال جوانان ایران امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه از ساعت ۰۵:۳۰ بامداد به وقت تهران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی، به مصاف تیم کره جنوبی رفت.

شاگردان کیوان صادقی در این دیدار، همانند تقابل دیروز با کویت، نمایش خوبی از خود نشان دادند و در خیلی از دقایق بازی از حریف خود پیش بودند، اما کره جنوبی که با ۳ عنوان قهرمانی، ۷ نایب‌قهرمانی و ۳ مقام سومی و مجموع ۱۳ بار حضور روی سکو، پرعنوان‌ترین تیم پرافتخار قاره کهن در این رده سنی به شمار می‌رود در دقایق پایانی توانست از ایران پیشی بگیرد و برنده این دیدار باشد.

این دیدار در پایان با نتیجه ۲۹-۲۸ به سود کره جنوبی به پایان رسید تا تیم پسران هندبال ایران در دومین مسابقه خود در رقابت های قهرمانی آسیا یک شکست میلیمتری را تجربه کنند. تیم هندبال جوانان ایران روز گذشته تیم کویت را شکست داده بودند.

مطابق برنامه ملی‌پوشان ایران فردا جمعه ۲۶ تیر و از ساعت ۰۹:۳۰ به مصاف امارات خواهند رفت.

احمد قنبری، حسین خجسته، محمد بیاتی، محمد بابالادی، صالح عباسی، رضا کثیری، امید عنایتی‌جو، امیرحسین کرمی، محمدجواد میرزایی، مهدی احمدی‌فر، مهدی تیموری، محمدحسین رفیعی، محمدطاها فتاحی، نیما طاهرخانی، پارسا شهابی، متین زارعان، شاهرخ علیزاده و محمد جمالی اعضای تیم ملی و کیوان صادقی (سرمربی)، دانیال امینایی (مربی)، محمد سیاوشی (مربی دروازه‌بان‌ها)، مهدی اخوان (مدیر تیم)، علیرضا خانی (آنالیزور)، جواد کریمی (پزشکیار) و متین مرادی (ماساژور) اعضای کادر فنی تیم ایران را در این رقابت ها تشکیل می دهند.