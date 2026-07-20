علی حسین رضایان درگفتگو با خبرنگار مهر درباره حمایت از دانشجویان آسیب‌دیده در جنگ گفت: فهرست این دانشجویان از دانشگاه‌ها دریافت شده و تعداد آنها کمتر از ۲۰۰ نفر است. پس از احصای اطلاعات، پیشنهاد حمایت از این دانشجویان آماده شده و در جلسه هیئت امنای صندوق که حدود یک ماه آینده برگزار می‌شود، مطرح خواهد شد تا در صورت تصویب، کمک‌های لازم به آنها اختصاص یابد.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویانی که در جنگ آسیب دیده‌اند و تاکنون برای دریافت وام ضروری اقدام نکرده‌اند، در صورت ثبت درخواست می‌توانند از وام ضروری این ترم استفاده کنند. این امکان برای افرادی که فرم‌های مربوطه را تکمیل و به صندوق ارسال کرده‌اند، فراهم خواهد بود.

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان درباره تأخیر در پرداخت برخی وام‌ها نیز گفت: تأخیرهای اخیر به دلیل کمبود منابع یا تعلل کارشناسان صندوق نبوده است. بیش از دو هفته است که به دلیل مشکلات ایجادشده در سیستم بانکی، امکان پرداخت برخی وام‌ها از جمله وام تحصیلی و بخشی از وام‌های ودیعه مسکن فراهم نشده است، در حالی که منابع این وام‌ها از سوی صندوق تأمین شده است.

وی افزود: در مورد وام شهریه و وام ضروری نیز منتظر تأمین اعتبار هستیم. مراحل اداری آن انجام شده و رئیس صندوق رفاه دانشجویان به طور جدی در حال پیگیری تأمین این منابع از سازمان برنامه و بودجه است. به محض تأمین اعتبار و رفع مشکلات بانکی، این وام‌ها پرداخت خواهد شد.