به گزارش خبرنگار مهر، شناخت دقیق واقعه عاشورا، بیش از هر چیز، نیازمند رجوع به منابعی است که به متن تاریخ نزدیکترند. مرضیه محمدزاده در کتاب «مقتل امام حسین(ع) بر اساس متون کهن» با چنین رویکردی، کوشیده است روایتی مستند از نهضت امام حسین(ع) به دست دهد. این کتاب، ضمن بازسازی مسیر حرکت امام تا شهادت، تحولات پس از عاشورا و نیز برخی تحریفات واردشده به این روایت تاریخی را بررسی میکند.
کتاب «مقتل امام حسین(ع) بر اساس متون کهن» نوشته مرضیه محمدزاده، اثری پژوهشی و مستند درباره واقعه عاشورا است که تلاش میکند رخدادهای کربلا را نه صرفاً بهعنوان یک روایت عاطفی و آیینی، بلکه بهمثابه یک رویداد تاریخیِ قابل بررسی بازنمایی کند. نویسنده در این کتاب به جای تکیه بر نقلهای متأخر و روایتهای عامهپسند، سراغ منابع کهن و متون اولیه رفته و کوشیده است تصویری دقیقتر از زمینههای شکلگیری نهضت امام حسین(ع)، روند حوادث منتهی به شهادت ایشان و پیامدهای پس از آن ارائه دهد. همین رویکرد سبب شده که اثر مزبور در میان کتابهای عاشوراپژوهی جایگاهی ویژه پیدا کند و برای مخاطبانی که به دنبال خوانشی پژوهشمحور از تاریخ عاشورا هستند، اهمیت داشته باشد.
ساختار کتاب بهگونهای تنظیم شده که خواننده را گامبهگام از آغاز بحران سیاسی و اجتماعی زمانه تا پایان ماجرای کربلا و نتایج آن همراهی میکند. فصل نخست با عنوان «حرکت تا شهادت» از مرگ معاویه در نیمه رجب سال ۶۰ هجری آغاز میشود و سپس با بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی، مسیر حرکت امام حسین(ع) به سوی کربلا را دنبال میکند. در این فصل، نویسنده تلاش دارد نه فقط وقایع را به ترتیب زمانی بازگو کند، بلکه زمینههای تصمیمگیری، فشارهای سیاسی، دعوتها، پاسخها و روند رو به گسترش تقابل میان حق و باطل را نیز توضیح دهد. چنین روشی باعث میشود واقعه عاشورا در متن تاریخ دیده شود و از حالت یک روایت صرفاً احساسی خارج گردد. فصل دوم با عنوان «پس از شهادت» به حوادثی میپردازد که پس از روز عاشورا رخ داد؛ از جمله سرنوشت اسیران کربلا، بازتابهای اجتماعی و سیاسی این رخداد، و نیز سرانجام کسانی که در شهادت امام حسین(ع) نقش داشتند.
یکی از ویژگیهای برجسته این کتاب آن است که نویسنده تنها به بازگویی واقعه بسنده نکرده و به لایههای تحلیلی آن نیز توجه داشته است. مرضیه محمدزاده در این اثر میکوشد نشان دهد که عاشورا یک حادثه ناگهانی و منفصل از گذشته نبود، بلکه نتیجه مجموعهای از شرایط، تصمیمها، انحرافهای سیاسی و تعارضهای عمیق در جهان اسلام آن روزگار بود. در نتیجه، کتاب علاوه بر روایت تاریخی، به تحلیل علتها و پیامدها نیز میپردازد و از این نظر برای پژوهشگران تاریخ اسلام و مطالعات عاشورا ارزشمند است. از سوی دیگر، نویسنده در بخش پایانی کتاب به مسئله تحریفات عاشورایی نیز توجه کرده و شیوههایی را که در طول تاریخ موجب دگرگونی یا انحراف در روایت کربلا شدهاند، بررسی کرده است. این بخش از کتاب نشان میدهد که هدف اثر، صرفاً گزارش گذشته نیست، بلکه نقد روشهای نادرست روایتپردازی و بازگرداندن توجه خواننده به منابع معتبر نیز هست.
مرضیه محمدزاده بهعنوان نویسنده و پژوهشگر، بخش مهمی از فعالیتهای علمی خود را بر تاریخ اسلام و بهویژه زندگی و قیام امام حسین(ع) متمرکز کرده است. او در حوزه مطالعات دینی و تاریخی شناخته میشود و آثارش معمولاً با رویکردی تحقیقاتی و مبتنی بر منابع معتبر نوشته شدهاند. در معرفیهای منتشرشده درباره او آمده است که متولد ۲۸ بهمن ۱۳۳۷ در اهواز است و در سالهای فعالیت علمی خود به تدریس و پژوهش در زمینه تاریخ اسلام پرداخته است. این پیشینه نشان میدهد که نگارش کتاب «مقتل امام حسین(ع) بر اساس متون کهن» در امتداد مسیر پژوهشی نویسنده قرار دارد و حاصل سالها تمرکز بر موضوعات مرتبط با عاشورا و تاریخ صدر اسلام است. بنابراین، این اثر را میتوان بخشی از پروژه فکری و پژوهشی گستردهتری دانست که هدف آن بازخوانی دقیق و مستند رخدادهای تاریخی شیعه است.
این کتاب از سوی انتشارات امیرکبیر در ۳۸۴ صفحه و قطع رقعی منتشر شده است. انتشار و بازنشر دوباره آن در سالهای اخیر نشان میدهد که کتاب همچنان مورد توجه مخاطبان مذهبی، پژوهشگران تاریخ و علاقهمندان به مطالعات عاشورا قرار دارد. اهمیت این اثر تنها در موضوع آن نیست، بلکه در شیوه پرداخت آن نیز نهفته است؛ زیرا نویسنده میان روایت تاریخی، تحلیل مستند و توجه به تحریفات بعدی توازن برقرار کرده است. به همین دلیل، «مقتل امام حسین(ع) بر اساس متون کهن» را میتوان اثری دانست که هم برای مطالعه عمومی قابل استفاده است و هم برای پژوهشهای تخصصی در حوزه عاشورا و تاریخ اسلام منبعی سودمند به شمار میآید.
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