مدیرکل تبلیغات بوشهر: فعالیت ها مبتنی بر اقتضائات محلی بازطراحی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قادری صبح دوشنبه در نشست با فرماندار عسلویه با ارائه تحلیلی جامع از شاخصهای فرهنگی شهرستان عسلویه، بر ضرورت بازطراحی برنامهها مبتنی بر اقتضائات محلی تأکید کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر به منظور ارزیابی میدانی زیستبوم فرهنگی و همافزایی با مسئولین عسلویه با حضور در این شهرستان، ضمن واکاوی ظرفیتهای موجود و ترسیم مسیر پیشرفت فرهنگی منطقه، برنامههای تحولی سازمان را با رویکرد بومیسازی و مسئلهمحوری مورد پیگیری قرار داد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در پایان این دیدار تمثال امام شهید، قاب عکسی از «کلمه الله هی العلیا» بالای سر امام راحل(ره) و یادگار معظم له، و کتیبهی توسل به حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را به فرماندار عسلویه اهدا کرد.
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