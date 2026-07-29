به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دلیل این ممنوعیت، حفاظت از ساختار هوش مصنوعی آمریکا در مقابل تهدیدهای امنیتی ملی و بازگرداندن صنایع کلیدی در آستانه رشد به داخل کشور است.

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا روز سه شنبه عصر به وقت آمریکا ممنوعیت واردات روبات های انسان نمای جدید و همچنین روبات های چهارپا در کنار مبدل های برق متصل که امکان اتصال منابع انرژی تجدیدپذیر و باتری ها به شبکه توزیع برق و تجهیزات دیتاسنتر را فراهم می کند، اعلام کرد.

محدودیت های مذکور نشان می دهد دولت دونالد ترامپ تصمیم دارد زنجیره ذخایر هوش مصنوعی آمریکا را از تهدید های دخالت ، سرقت داده و حمله سایبری از سوی چین محافظت کند و علاوه برآن شرکت ها را وادار به بازگرداندن تولید به آمریکا کند.

در بیانیه کمیسیون مذکور آمده است: این دستگاه ها شکاف های زنجیره ذخایری ایجاد می کنند که ممکن است امنیت ملی و اقتصادی را به خطر بیندازند و ریسک امنیت سایبری به وجود بیاورند که زیرساخت های حیاتی آمریکایی را به تهدید می کند.

« برندن کار» رئیس این آژانس نیز در بیانیه ای گفت: کمیسیون فدرال ارتباطات به انجام نقش خود در تامین زنجیره ذخایر حیاتی آمریکا ادامه می دهد.

سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد دولت کشورش از آمریکا می خواهد به صداهای عینی و منطقی جوامع تجاری در هر دو کشور توجه کند و از بدنام کردن شرکت‌های چینی و تهدید آنها به تحریم دست بردارد.

این سفارتخانه اعلام کرد که دولت چین تمام اقدامات لازم را در پاسخ به هر اقدامی که باعث آسیب مادی به منافعش شود، انجام خواهد داد.

برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند روبات‌های انسان‌نما همراه مغزهای مجهز به هوش مصنوعی، به طور گسترده در عرصه‌های مصرفی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرند، در حالی که ساخت و ساز انفجاری دیتاسنترها در آمریکا به منابع قابل اعتماد مبدل بستگی خواهد داشت.