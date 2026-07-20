سفر قریب الوقوع رئیس جمهور لبنان به عربستان 

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه خبری النشره ع به نقل از دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرده که به تازگی تماسی تلفنی میان جوزف عون رئیس جمهور لبنان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی انجام شده است.

بنابر اعلام این رسانه لبنانی، در این گفتگو آخرین تحولات در سطح لبنان و منطقه‌ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بن سلمان بر حمایت پادشاهی عربستان سعودی از لبنان در این شرایط خاص و همچنین حمایت از گزینه‌هایی که رئیس‌جمهور عون برای حفظ حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی لبنان اتخاذ کرده است، تأکید کرد.

بنا بر اعلام دفتر عون، ولیعهد عربستان سعودی بار دیگر بر عزم کشور خود برای «کمک در تمامی زمینه‌های مورد نیاز لبنان، در چارچوب اولویت‌های تعیین‌شده توسط دولت لبنان» تأکید کرد.

همچنین محمد بن سلمان از عون دعوت کرد تا برای گفتگو پیرامون تمامی موضوعات مورد نظر دو کشور، به عربستان سعودی سفر کند.

جوزف عون نیز در این گفتگو از محمد بن سلمان بابت «مواضع حمایتی از لبنان و اقداماتی که برای کمک به این کشور و تقویت اقتصاد آن انجام داده است» تشکر کرد. وی همچنین از دعوت صورت گرفته برای سفر به عربستان قدردانی نمود و وعده داد که این دعوت را خواهد پذیرفت.