به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت حماسه عظیم اربعین، اظهار داشت: خدمت به زائران سید و سالار شهیدان، افتخاری بزرگ برای مجموعه انتظامی است و پلیس با تمام توان، امکانات و ظرفیت‌های خود در مسیر خدمت به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) حضور دارد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر تعاملی و هماهنگی با تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمت‌رسان استان، افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف، زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران فراهم شده و تلاش خواهیم کرد تا هم‌وطنان عزیز، سفری ایمن، آرام و همراه با آسایش را تجربه کنند.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: در ایام اربعین، واحدهای گشت انتظامی، پلیس‌راه، پلیس راهور و سایر رده‌های تخصصی پلیس به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی و مسیرهای تردد زائران حضور فعال خواهند داشت و ضمن برقراری نظم و امنیت، نسبت به مدیریت ترافیک، روان‌سازی عبورومرور و ارائه خدمات لازم اقدام خواهند کرد.

سردار هاشمی‌فر با تأکید بر اینکه پلیس همواره خود را خادم مردم می‌داند، تصریح کرد: کارکنان انتظامی استان با روحیه‌ای جهادی و عاشقانه، در کنار زائران خواهند بود تا این سفر معنوی در فضایی امن، آرام و سرشار از شور و شعور حسینی برگزار شود.

سردار هاشمی‌فر در ادامه با اشاره به خدمات پلیس مهاجرت و گذرنامه، از هم استانی‌ها خواست در صورت نیاز، هرچه سریع‌تر نسبت به دریافت گذرنامه زیارتی اقدام کنند و گفت: چنانچه هر یک از هم استانی‌های عزیز تاکنون برای دریافت گذرنامه زیارتی اقدامی نکرده‌اند، می‌توانند از طریق اپلیکیشن «پلیس من» درخواست خود را به‌صورت غیرحضوری ثبت کنند تا همکاران پرتلاش ما در پلیس مهاجرت و گذرنامه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی، صدور و تحویل گذرنامه زیارتی اقدام کنند.

وی با توصیه به زائران برای برنامه‌ریزی مناسب سفر، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی‌ورانندگی و همکاری با مأموران پلیس، اظهار امیدواری کرد: با مشارکت مردم و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های مسئول، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی باشیم و زائران عزیز با سلامت کامل و زیارتی مقبول به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.