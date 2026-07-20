حجت الاسلام دوستعلی محمدی سرپرست تبلیغات اسلامی استان زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان برگزار شد، در این مراسم با حکم حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام دوستعلی محمدی به عنوان سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان منصوب شد.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تأکید بر اینکه مسئولیت‌ها در نظام اسلامی امانتی موقت هستند، گفت: ملاک ارزشمندی افراد، عنوان و جایگاه آنان نیست، بلکه کیفیت انجام مسئولیت، اخلاص در عمل و خدمت صادقانه به مردم و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام دوستعلی محمدی، افزود: پذیرش این مسئولیت را به حسب انجام تکلیف و به درخواست حجت الاسلام یوسفی و مسئولان سازمان پذیرفتم و امیدوارم با همراهی همکاران بتوانم مسیر خدمت در این مجموعه را ادامه دهم.

وی با اشاره به سال‌های همکاری با حجت‌الاسلام علی یوسفی افزود: در این مدت تجربه‌های ارزشمند و درس‌های فراوانی از ایشان آموختم و امیدوارم همچنان از راهنمایی‌ها و تجربیات وی بهره‌مند باشیم.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تأکید بر اینکه ارزش فعالیت‌های فرهنگی تنها به نتایج ظاهری محدود نمی‌شود، تصریح کرد: اگر کارها با نیت الهی انجام شود، خود مسیر خدمت عبادت و توفیقی بزرگ است و نباید فعالیت‌های فرهنگی را صرفاً با معیارهای مادی ارزیابی کرد.

محمدی افزود: در مسئولیت‌های مدیریتی نیز اصل، عنوان افراد نیست، بلکه نحوه ایفای مسئولیت، صداقت و احساس مسئولیت آنان است.

وی ادامه داد: خداوند انسان‌ها را بر اساس جایگاه و عنوان قضاوت نمی‌کند، بلکه میزان اخلاص، تعهد و کیفیت انجام مسئولیت‌ها ملاک ارزیابی است و امیدواریم در هر جایگاهی که قرار می‌گیریم، رضایت الهی و عنایت حضرت ولی‌عصر(عج) را به دست آوریم.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با قدردانی از کارکنان، مبلغان و فعالان فرهنگی استان اظهار داشت: موفقیت این مجموعه بدون همدلی، همراهی و تلاش همه همکاران امکان‌پذیر نیست و امیدواریم از ظرفیت همه نیروهای مؤمن، انقلابی و دلسوز برای پیشبرد مأموریت‌های فرهنگی و تبلیغی بهره بگیریم.

وی با اشاره به یکی از بیانات آیت‌الله جوادی آملی درباره مفهوم «نصیحت» گفت: نصیحت به معنای خیرخواهی است و ریشه این واژه به دوختن و ترمیم بازمی‌گردد؛ همان‌گونه که خیاط با دوختن لباس، عیب انسان را می‌پوشاند، نصیحت نیز به معنای خیرخواهی، پوشاندن کاستی‌ها و کمک به اصلاح امور است، نه سرزنش و ملامت.

محمدی از مسئولان، علما، فعالان فرهنگی و همکاران خواست با روحیه خیرخواهی، نصیحت ها و نقدهای سازنده و پیشنهادهای خود را برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی استان ارائه کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که خداوند متعال همه خدمتگزاران نظام اسلامی را در مسیر رضایت حضرت ولی‌عصر(عج) قرار دهد و توفیق خدمت صادقانه، مخلصانه و اثرگذار را به آنان عنایت فرماید.

رویکرد میدانی سازمان تبلیغات اسلامی زنجان حفظ و تقویت شود

حجت الاسلام والمسلمین علی یوسفی مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی استان زنجان با قدردانی از همراهی کارکنان، مبلغین، جامعه هیئات مذهبی و مداحان و فعالان فرهنگی، بر تداوم رویکرد میدانی، حفظ انسجام مجموعه و استمرار ارتباط با کنشگران مردمی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام علی یوسفی با قدردانی از تلاش همکاران، روحانیان، طلاب، خواهران فعال فرهنگی و کنشگران مردمی، اظهار کرد: بخش مهمی از موفقیت‌های این مجموعه حاصل همدلی، اخلاص و حضور میدانی همکارانی بود که بدون چشمداشت و حتی خارج از وظایف اداری، در اجرای مأموریت‌های فرهنگی و تبلیغی نقش‌آفرینی کردند.

وی افزود: در طول دوره مسئولیت تلاش کردیم مأموریت اصلی سازمان، یعنی تبیین، فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی را در عرصه‌های مختلف، از تبلیغ اصیل تا تبلیغ نوین، با مشارکت نیروهای مردمی دنبال کنیم و خوشبختانه اقدامات ارزشمندی در این مسیر انجام شد.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی استان زنجان با تأکید بر ضرورت حفظ روند شکل‌گرفته در مجموعه تبلیغات اسلامی استان اظهار داشت: ارتباط نزدیک اداره‌کل با حلقه‌های میانی، تشکل‌های مردمی و کنشگران اجتماعی، از دستاوردهای ارزشمند این دوره بود که باید با قوت ادامه یابد، زیرا این رویکرد در جریان‌سازی فرهنگی و اجتماعی اثرگذار بوده است.

یوسفی با اشاره به حضور جهادی کارکنان در برنامه‌های مختلف فرهنگی گفت: همکاران در مناسبت‌هایی مانند ماه مبارک رمضان، عید غدیر، اعتکاف، محرم، اربعین و دیگر عملیات‌های فرهنگی، بدون توجه به اضافه‌کار یا مسائل اداری، شبانه‌روز در میدان حضور داشتند و این روحیه ایثار، اخلاص و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی، سرمایه ارزشمند سازمان است.

وی ادامه داد: در گذشته رویکرد مجموعه بیشتر اداری بود، اما در سال‌های اخیر حضور میدانی و ارتباط مستقیم با مردم، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌ها و گروه‌های فرهنگی تقویت شد و امیدواریم این مسیر در آینده نیز استمرار داشته باشد. ​